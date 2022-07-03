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為視訊診療把脈6／快樂缺氧不自知 醫花20分鐘苦勸救命

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
專家建議，民眾應自備血氧偵監測身體狀況，以防染疫後病情惡化。 圖／聯合報系資料照片
專家建議，民眾應自備血氧偵監測身體狀況，以防染疫後病情惡化。 圖／聯合報系資料照片

新冠疫情期間，衛福部放寬居家檢疫、居家隔離者透過視訊、電話問診等遠距診療。臨床醫師表示，疫情期間遠距診療發輝很大的作用，讓居隔、居檢者及時就醫，減少移動到醫院就醫與其他病人引發交叉感染機會，但遠距診療於年齡大、免疫力不佳或症狀不明顯患者，有時真的很難診斷，且還有電子病歷交換、虛擬健保卡等問題須待政府解決。 

衛福部雙和醫院成人感染科資深主治醫師李垣樟說，疫情期間透過遠距診療一名50多歲女性，她與先生雙雙確診，日前經看診後已服用3天抗病毒藥物，但症狀沒有好轉，再利用視訊經他看診。但視訊發現，女子說話上氣不接下氣，氣喘吁吁，詢問後，女子家中有血氧機，要求她自我檢測。

沒想到，女子檢測血氧值為86%，較正常值95%以上降低許多「非常不正常」。李垣樟研判，女子可能已出現「快樂缺氧」，若不就醫恐危及生命，立即要求女子叫救護車就醫，但女子卻自覺還好，遲遲不願就醫，他苦口婆心勸導約廿分鐘，女子才願意就醫，搶救一條人命。

李垣樟表示，遠距診療還是比不上實際為病人看診，如病人視訊看診主述有點喘，不同於傳統面對面近距離看診，可以由聽診等理學檢查分析病情，若經視訊診療，尤其是年齡大、免疫力不佳或症狀不明顯患者，真的很難判斷，有可能病人自我感覺良好，但病情已十分嚴重。因此遠距診療往往由經驗豐富醫師看診，但整體診療還是略顯粗糙，很難取代面對面看診。

「遠距看診是未來趨勢，可以大幅減少患者候診時間，不需要在診間外，等到天荒地老。」新光醫院胸腔內科主任林嘉謨說，遠距診療有點隔空看診的味道，如面對患者診斷，可以觀察患者臉色有無黃疸等，但視訊診療受限於環境光線、手機相機解析度、色差等，可能就不容易診斷。

林嘉謨說，遠距診療常受限通訊設備、平台等限制，如遠距診療病人電子病歷、影像等醫療資訊共享，或是X光攝影等醫療影像要傳輸給病人或家屬查看所需的頻寬等，健保署或民間業者應研發相關傳輸平台，讓遠距診療更便利。

疫情期間，許多年長者遠距診療時出現數位落差。李垣樟說，社福單位應協助獨居長者的手機設定視訊診療App，並於家中備妥血氧機、耳溫槍、血壓機，以利提供醫師相關健康數據。林嘉謨指出，年長、獨居者具有數位落差，無法採用視訊診療，可利用電話問診先解決醫療需求，但如果有緊急醫療需求仍應就醫治療。

遠距 患者 疫情

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為視訊診療把脈4／衛福部次長石崇良：年底前修法

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為視訊診療把脈1／誰來協助遠距醫療最後一哩路

為視訊診療把脈5／偏鄉遠距科別少 得克服數位心理障礙

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