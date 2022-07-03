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小琉球風浪高像搭「海盜船」！交通船緊急停航 遊客急返本島

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影／小琉球風浪高像搭「海盜船」！交通船緊急停航 遊客急返本島

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
離島小琉球因風浪加大，往返東港小琉球的琉興航運公司剛緊急宣布，下午往返末班船都取消。圖／陳博正提供
離島小琉球因風浪加大，往返東港小琉球的琉興航運公司剛緊急宣布，下午往返末班船都取消。圖／陳博正提供

暑假後第一個周末假日，受颱風外圍環流影響，屏東地區今天雨勢不斷，離島小琉球因風浪加大，往返東港小琉球的琉興航運公司剛緊急宣布，下午往返末班船都取消。為免風浪太大，搭船像上了「海盜船」，不少遊客也提前返回本島。

暑假開始原是到小琉球戲水旺季，但這兩天因天候不佳遊客減少，旅遊業者陳博正說，「看到浪太大下不了水，有些遊客臨時取消行程。」琉興航運指出，因天氣惡劣、東港出海口連續湧浪過強，琉球下午6點往東港，以及東港6點45往琉球船班都已取消。

台北南下的黃姓遊客說，原打算玩到傍晚才回來，因為風浪有點大，下水危險，「怕太晚搭像搭海盜船，一路吐回來，中午已取消行程，趕搭船回東港」。業者提醒遊客，天候不佳客船時間都會機動調整，目前還在島上遊客應提前因應。

小琉球 東港 興航

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