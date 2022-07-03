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花蓮辦暑假客庄小旅行 周末客家鼓藝表演吸客

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
今年「客鼓鳴心縱谷客韻季—光彩客庄」活動移至瑞穗天合酒店舉行，縣府盼能提升活動能見度。圖／瑞穗天合觀光酒店提供
今年「客鼓鳴心縱谷客韻季—光彩客庄」活動移至瑞穗天合酒店舉行，縣府盼能提升活動能見度。圖／瑞穗天合觀光酒店提供

花蓮有許多客家鄉村，是全台第三大客家聚落，縣府客家事務處舉辦「客鼓鳴心縱谷客韻季—光彩客庄」系列活動，不但有8場客庄小旅行，自7月16日起至8月7日每個周末晚上，在瑞穗知名酒店有精彩鼓藝表演。縣長徐榛蔚表示，今年移動地點舉行，盼提升活動能見度，讓遊客體驗客家文化

客家委員會副主委范佐銘指出，一年一度的客家鼓王爭霸大賽就是從花蓮開始，今年活動轉型，透過結合在地產業與觀光飯店，舉辦客家小旅行活動，吸引遊客到客庄觀光，希望明年擴大辦理全國客家十二節慶，延續客家鼓藝文化。

客家事務處長彭偉族說，「光彩客庄」活動於7月16日起至8月7日，每周六、日晚上7點至9點，於瑞穗天合國際觀光酒店熱鬧展開，活動內容精彩多元，包括為在地學子打造的定目劇表演、傳統及現代流行歌謠、舞蹈及全國知名的鼓藝團隊表演，融合在地文化、歷史背景及地理景觀進行布置，將跳脫傳統客家印象，展現客家意象及國際特色。

在7月16、17、23、24、30、31日及8月6、7日，縣府辦理8梯次的「客庄小旅行」，上午11點從花蓮火車站出發、晚上9點結束，串連縱谷客庄特色景點，有新光兆豐休閒農場、光復糖廠、大富大農平地森林遊樂園區、富源保安宮等，可深入了解在地觀光景點及客家文化，每梯次40人，每人費用400元，包含門票、手作材料、午晚餐、保險及車資等費用，雖然名額已滿，但仍開放填寫候補報名表單，詳情至活動官網報名。

客家事務處表示，活動邀請瑞穗鄉農會及小農進駐，市集展售在地農特產品，民眾除了欣賞鼓藝及劇場演出，還有大獎摸彩，甚至飯店滿房加碼煙火秀，活動內容精彩多元。

花蓮縣府舉辦「客鼓鳴心縱谷客韻季—光彩客庄」系列活動，自7月16日起至8月7日每個周末晚上，在瑞穗天合酒店有精彩鼓藝表演。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣府舉辦「客鼓鳴心縱谷客韻季—光彩客庄」系列活動，自7月16日起至8月7日每個周末晚上，在瑞穗天合酒店有精彩鼓藝表演。圖／花蓮縣府提供
花蓮大農大富平地森林園區樹蔭成林，是客庄小旅行的特色景點之一。記者王思慧／攝影
花蓮大農大富平地森林園區樹蔭成林，是客庄小旅行的特色景點之一。記者王思慧／攝影
花蓮縣府辦理8梯次的「客庄小旅行」，光復糖廠是遊程景點之一。記者王思慧／攝影
花蓮縣府辦理8梯次的「客庄小旅行」，光復糖廠是遊程景點之一。記者王思慧／攝影

花蓮 酒店 客家文化

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