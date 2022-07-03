外來魚種嚴重威脅原生種 碧湖大湖招募志工解危機

碧湖及大湖公園為內湖居民的後花園，但北市公園處去年在移除外來魚種過程中，發現除有俗稱垃圾魚的琵琶鼠外，火口魚、吳郭魚等也已成兩湖強勢外來魚種，威脅到原生魚種生存空間，為恢復原有生態環境，公園處去年推出2場移除外來種活動，獲得廣大迴響，今年再接再厲，號召民眾參加，攜手維護湖泊生態。

公處處長黃淑如處指出，碧湖與大湖公園是台北市重要湖泊公園，卻也是民眾容易放生水族生物的地點。去年起不斷推廣外來魚種移除活動，今年再度聯手社團法人中華民國自然保育生態協會及內湖社區大學，於7月份首次辦理移除外來種實務工作坊。

台北市內湖社區大學校長張芳德表示，社區大學一直與社區維持緊密關係，對於內湖區雙湖外來種魚入侵，許多人還不太瞭解，也缺乏專業移除訓練，今年三方討論，擬定出一套實務培訓工作坊，結合專家學者與具實務經驗的工作者，將工作坊理論與實務兼具，未來將以培育自主性的雙湖生態志工團為最終目標。

張芳德說，本月課程共4堂都在周六，內容包含7月9日室內課程「什麼是外來種」、7月16日室外課程「大湖與碧湖對內湖的意義」、7月23日室內課程「認識琵琶鼠」、7月30日室外課程「漁具操作示範與體驗」，時間為上午9時30分至11時30分，可網路（ https://www.beclass.com/rid=2648aba629883d90dc8d ）或現場報名，活動全程免費，經工作坊培育的民眾，未來可優先參加實體移除活動。

公園處表示，室內課程於內湖高工教學大樓上課，周邊交通十分便利，可搭乘捷運文湖線至港墘站下車，從二號出口出站就直達校門口，也可搭乘21、28、110、222、247、267、268、286、287、620、646、677、紅2、 藍7、藍26、棕16等公車至捷運港墘站下車。