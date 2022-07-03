芙蓉颱風襲香港 桃機3天來接受9航班轉降返航

桃園機場公司今天表示，香港受到芙蓉颱風影響，桃園機場自7月1日晚間至今天上午8時，陸續接受因天候不佳轉降桃園機場的9班航班，包括CX505、CX3132、CX260、5X068、HX619、CX926、CX035轉降桃園機場，CI921、CI607返回桃園機場。

桃機表示，除協助安排停機位 ，並配合組員或旅客下機休息調度，其中一度因桃園機場停機位已近飽和，機場公司亦視空側停機位容量全力支援，今日隨著天候恢復，航班可逐漸恢復正常。

桃園機場公司航務處值班督導王純婷表示，芙蓉颱風自7月2日上午起接近廣東沿海，香港機場出現顯著側風並導致航機無法穩定起降，累計至7月3日8時，桃園機場共接受7架次原訂降落於香港機場的航班轉降，以及2架次國籍業者飛往香港無法降落再返航的航班。

王純婷表示，因疫情導致航班量下降，桃園機場目前常態仍有大量航機停駐，因轉降航班難以受到原目的地機場與組員工時因素，轉降後可能發生長達12小時以上長地停情形，桃園機場與國籍航空與地勤業者需通力合作，在確保桃園機場營運航班穩定前提下，並視桃園機場容量全力支援轉降需求，以確保情報區飛航安全與秩序。