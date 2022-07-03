小劇場成台新藝術獎大贏家 人力飛行劇團摘下兩大獎

第20屆台新藝術獎昨天揭曉。年度大獎由人力飛行劇團以《感傷旅行（kanshooryokoo）—當你前往南方我漫長的憂鬱變成一座用遺忘構成的西伯利亞》奪下，獎金150萬元。視覺藝術獎頒給李亦凡的《不好意思…請問一下這個怎麼打開》，獎金100萬。表演藝術獎則頒給身體氣象館、人力飛行劇團合作的《王子．哈姆雷特》，獎金100萬。

影像與新媒體藝術家李亦凡2021年亞洲藝術雙年展作品《不好意思⋯請問一下這個怎麼打開》奪下視覺藝術獎。李亦凡以遊戲引擎為創作工具，創造出幽默卻具議題探討性的影像敘事手法。評審認為，其作品以獨樹一格的黑色幽默，回應數位時代基因及其變異的記憶，在看似荒誕詭異的影像背後，組構著迷人的敘事技巧與腳本。

身體氣象館及人力飛行劇團共同創作的獨腳戲《王子‧哈姆雷特》拿下表演藝術獎。評審指出，《王子‧哈姆雷特》以演員暨編劇楊奇殷的獨腳戲詮釋哈姆雷特，帶入台灣318占領運動，辯證思索反叛者種種抗爭的信仰、幻滅及其已被部署的權力處境。導演王墨林一方面深度挖掘如黑洞般的文學經典與歷史政治，另一方面毫無迴避地面對存在之失重狀態，批判性地揭露身體的政治性，爆發出無政府主義的跨世代動能。

「年度大獎」則由人力飛行劇團《感傷旅行（kanshooryokoo）─當你前往南方我漫長的憂鬱變成一座用遺忘構成的西伯利亞》獲獎。導演黎煥雄以詩與散文的語境，透過崔台鎬的單人演出，牯嶺街小劇場空間的縱深延展，交融出一場戲劇、文學及政治的辯證之作。評審認為，該作品交疊小說家陳映真、小說人物及劇場人M的生命追索，成功展現台灣當代劇場創作美學之遞嬗與轉譯。