快訊

師生像情侶放閃遊走禁忌紅線 淘汰狼師為何這麼難？

小劇場成台新藝術獎大贏家 人力飛行劇團摘下兩大獎

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
第20屆台新藝術獎視覺藝術獎—李亦凡〈不好意思⋯請問一下這個怎麼打開〉。圖／李亦凡提供
第20屆台新藝術獎視覺藝術獎—李亦凡〈不好意思⋯請問一下這個怎麼打開〉。圖／李亦凡提供

第20屆台新藝術獎昨天揭曉。年度大獎由人力飛行劇團以《感傷旅行（kanshooryokoo）—當你前往南方我漫長的憂鬱變成一座用遺忘構成的西伯利亞》奪下，獎金150萬元。視覺藝術獎頒給李亦凡的《不好意思…請問一下這個怎麼打開》，獎金100萬。表演藝術獎則頒給身體氣象館、人力飛行劇團合作的《王子．哈姆雷特》，獎金100萬。

影像與新媒體藝術家李亦凡2021年亞洲藝術雙年展作品《不好意思⋯請問一下這個怎麼打開》奪下視覺藝術獎。李亦凡以遊戲引擎為創作工具，創造出幽默卻具議題探討性的影像敘事手法。評審認為，其作品以獨樹一格的黑色幽默，回應數位時代基因及其變異的記憶，在看似荒誕詭異的影像背後，組構著迷人的敘事技巧與腳本。

身體氣象館及人力飛行劇團共同創作的獨腳戲《王子‧哈姆雷特》拿下表演藝術獎。評審指出，《王子‧哈姆雷特》以演員暨編劇楊奇殷的獨腳戲詮釋哈姆雷特，帶入台灣318占領運動，辯證思索反叛者種種抗爭的信仰、幻滅及其已被部署的權力處境。導演王墨林一方面深度挖掘如黑洞般的文學經典與歷史政治，另一方面毫無迴避地面對存在之失重狀態，批判性地揭露身體的政治性，爆發出無政府主義的跨世代動能。

「年度大獎」則由人力飛行劇團《感傷旅行（kanshooryokoo）─當你前往南方我漫長的憂鬱變成一座用遺忘構成的西伯利亞》獲獎。導演黎煥雄以詩與散文的語境，透過崔台鎬的單人演出，牯嶺街小劇場空間的縱深延展，交融出一場戲劇、文學及政治的辯證之作。評審認為，該作品交疊小說家陳映真、小說人物及劇場人M的生命追索，成功展現台灣當代劇場創作美學之遞嬗與轉譯。

巧合的是，今年得獎的二個表演作品，演出場地皆是在去年甫整建後重新開幕的牯嶺街小劇場，其中「人力飛行劇團」首次獲獎，即分別以獨立創作及與「身體氣象館」共同製作奪得年度大獎及表演藝術獎兩大獎項。

第20屆台新藝術獎年度大獎—人力飛行劇團《感傷旅行》。攝影／許斌
第20屆台新藝術獎年度大獎—人力飛行劇團《感傷旅行》。攝影／許斌
第20屆台新藝術獎表演藝術獎—身體氣象館與人力飛行劇團《王子．哈姆雷特》。攝影／許斌
第20屆台新藝術獎表演藝術獎—身體氣象館與人力飛行劇團《王子．哈姆雷特》。攝影／許斌

哈姆雷特 劇場

延伸閱讀

旅行社卡位國境解封商機

金曲33／蔡健雅、黃連煜各斬4獎並列大贏家

第20屆台新藝術獎頒獎 人力飛行劇團2作獲大獎

僅4人難管理逾2萬家營造業 監院糾正營建署

相關新聞

澳門再稱我芒果有新冠病毒 防檢局：這種檢驗不科學

澳門政府2日晚間表示，7月1日再從台灣進口的芒果外包裝驗出新冠病毒陽性，將暫緩品牌商入口申請一周，並稱這是3天內第二次在...

中油：本週汽油不調整、柴油漲0.1元

台灣中油宣布，自明（4）日凌晨零時起汽油不調整、柴油調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.0元、95無...

壽山動物園10月重新開張新LOGO亮相 主角是牠

高雄市壽山動物園預計10月重新開園，高雄市觀光局近日公布全新LOGO，以台灣黑熊為圖形基本架構，融入山海意象的橫縱骨架線...

雙颱過門不入 吳德榮：周四前防劇烈天氣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱芙蓉已在廣...

花蓮辦暑假客庄小旅行 周末客家鼓藝表演吸客

花蓮有許多客家鄉村，是全台第三大客家聚落，縣府客家事務處舉辦「客鼓鳴心縱谷客韻季—光彩客庄」系列活動，不但有8場客庄小旅...

雲林唯一的纏花與剪絨特展 難得的春仔花作品上場

由文化部、雲林縣政及台灣公益CEO協會合辦的絨亦與你相遇-當纏花與剪絨相遇】師生聯展，將展出台灣工藝之家-瑩的幸福工坊林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。