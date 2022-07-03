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澳門再稱我芒果有新冠病毒 農委會防檢局：這種檢驗不科學

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澳門再稱我芒果有新冠病毒 防檢局：這種檢驗不科學

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
芒果示意圖。本報資料照片
芒果示意圖。本報資料照片

澳門政府2日晚間表示，7月1日再從台灣進口的芒果外包裝驗出新冠病毒陽性，將暫緩品牌商入口申請一周，並稱這是3天內第二次在台灣芒果發現新冠核酸檢測呈陽性。農委會防檢局今天表示，尚未收到澳門通報，此種措施也不符合科學。

防檢局組長翁壹姿表示，至今都沒有接獲澳門官方正式通知，且自今年6月15日後，也未收到任何輸出業者申請芒果輸往澳門，因此也難以得知是哪家業者遭到禁止，若有接獲澳門相關消息，將轉給衛生單位調查。

翁壹姿表示，依據目前科學研究，並沒有發現COVID-19病毒透過水果傳染人，這種檢驗及限制措施並不符合科學。

翁壹姿說，以檢出COVID-19為理由影響國際貿易，從前年11月起在WTO／SPS委員會就有許多國家包含加拿大、歐盟、印度、美國等國對中國陸續提出關切，顯示該項措施不合理，呼籲澳門應依照國際規範，採行符合科學及風險管控的適當措施，以維持貿易順暢。

澳門 芒果 COVID-19

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