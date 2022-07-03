未來一周天氣分兩階段 這天過後雨勢才趨緩

中央氣象局氣象局表示，未來天氣分為兩階段，周三、四之前台灣風場以西南風為主，受到低壓帶影響，迎風面中南部、恆春半島水氣較多，中午過後山區易有局部大雨，周四、五過後，太平洋高壓勢力逐漸西伸，水氣慢慢減少，迎風面中南部降雨趨緩。

太平洋上目前有芙蓉及艾利兩個颱風，氣象局預報員陳伊秀表示，芙蓉颱風已經登陸到廣州地區，預計今天強度會減為熱帶性低氣壓，艾利颱風將通過琉球群島，未來朝日本方向前進，對台灣天氣沒有直接影響。

陳伊秀表示，今天沒下雨時較為悶熱，中部以北、東北部地區高溫可能達到32至33度，南部雲量偏多，預估高溫31度左右；今天仍以西南風低壓帶水氣為主，中南部地區降雨量較多，可能有大雷雨或局部大雨，中午過後各地山區有局部大雨發生。

陳伊秀表示，未來一周雨量趨勢可分成兩階段，周三前都是以迎風面南台灣地區、局部中部地區、恆春半島降雨機率較多，中午過後各地山區也不排除有局部大雨，周四後隨著高壓勢力增加、水氣減緩，南部地區降雨減少，天氣轉為穩定，但中午過後各地仍有午後雷陣雨。