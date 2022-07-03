搶搭金曲獎熱潮 高市旅宿不等國旅補助先推優惠

第33屆金曲獎頒獎典禮昨天在高雄巨蛋盛大舉行，不少粉絲追星順便遊高雄，為延續旅遊熱度，高雄多家旅宿業者，在中央的國旅補助7月15日上路前，搶先推出優惠方案。高雄市觀光局表示，高雄旅遊網有設置「雄愛FUN暑假」專區，民眾可查詢優惠旅宿。

高雄市觀光局長周玲妏表示，在這次金曲盛事加持之下，巨蛋周遭旅宿業幾乎都已客滿，全市旅宿住房率大多都有所成長，成功在暑期商機搶得頭彩。隨著疫情逐漸趨緩及孩童疫苗施打的普及，在國旅補助開跑之前，許多飯店業者已搶先端出許多住房專案吸客。

觀光局表示，旗津黑沙玩藝節、高雄旗津啤酒嘉年華、台灣文博會等指標性大型活動陸續登場，歡迎大家來高雄嗨一夏，另外市府近期將端出觀光振興政策，加高雄的觀光產業搶客力道

高雄市旅館公會周文彬理事長說，旅館業者對7月業績樂觀期待，旅客已經迫不及待展開旅遊行程，民眾之後再利用中央的補助規畫親子小旅行，暑假就是要一直玩才過癮！

高雄漢來飯店推出暑假早鳥住房方案，7月14日前入住雙人精緻客房即再送一晚，第二晚可用到12月30日，專案價5660元，加贈漢來美食餐飲券1000元，每房均含兩客海港自助式早餐。漢來飯店副總經理陳素娟表示，專案是漢來大飯店歷年暑假促銷最優惠，比業界買一送一還要划算！目前訂房比上個月成長2成以上，假日即將客滿」。

高雄福華大飯店則是打造主題客房來搶攻親子旅遊市場，即日起至12月30日與衛武營國家藝術文化中心推出「衛武營花露露X福華HOVII熊親子主題套房」，每晚3988至5988元起，客房內有100公分高Hovii熊迎賓，還有價值超過二千元的豐富周邊商品。

福容大飯店高雄店首度將超夢幻『人魚秀』表演搬到飯店泳池，暑假推出高雄獨家的泳池美人魚表演，搭配7月1日至9月30日推出「盛夏遊港都」暑假親子專案，兩大兩小入住含早餐4388元起，並贈送Haagen-Dazs冰淇淋與夾腳拖，會員於7月3日起平日入住，再加碼補助800元，7月15日後還能再搭配國旅振興補助1300元，最高一次折抵2100元。

義大天悅飯店貼心幫爸媽們精打細算，規畫周六限定專案「假日義同遊」，8月31日前周六入住雅緻雙人房只需4200元，7月14日前訂房，還可享早鳥優惠升等溫馨家庭房；高雄萬豪酒店和義大遊樂世界聯手打造「豪豪樂義夏住房專案」，即日起至8月31日止，於周日至周四入住經典客房，免費升等家庭客房，享有兩大兩小義大樂園午後套票一組，加贈兩份兒童早餐，只要驚喜價6800元。