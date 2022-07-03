換血逆齡可能嗎？ 他六十二歲，用一顆十八歲的心臟重生

六十多歲長者接受心臟移植

你可曾聽過，六十幾歲的長者說自己「擁有一顆二十多歲的心」？我一位親近好友的父親說過這句話，而且所言大致不假。他四十出頭歲時，第一次心臟病發作，之後又發作了幾次，心臟瓣膜疾病、慢性心臟衰竭也伴隨而來。

好友父親四十五歲左右時面臨失能，但家中還有三名年輕女兒需要撫養。幸運的是，他排上心臟移植名單，有天晚上他接獲來電，一名十八歲年輕人因為一場不幸的機車事故而腦死，他是器官捐贈者，而且和我好友的父親是完美配對。那晚，好友父親接受了心臟移植，手術相當成功。

他當時六十二歲，有了一顆十八歲的心臟。他接受了一顆無冠狀動脈疾病、毫無疤痕、擁有完美瓣膜和強壯心肌的心臟。好友的父親現年八十五歲，依然擁有這顆年輕完美的心。

接受年輕器官移植 逆轉生理時鐘

器官移植持續發展，有時涉及多重器官移植，例如肺臟、心臟、肝臟、小腸、胰臟、手足趾、四肢、子宮、臉部等。許多成功案例登上了頭條新聞，但少有人知道背後的代價，不僅是經濟成本，還有病人的長期護理、藥物的密切監控，以抑制免疫系統及長期存在的器官排斥風險，維持器官正常運作。

不過，接受年輕健康的器官，的確可逆轉生理時鐘，為個人生命添加多年珍貴的健康。若是如此，其他的身體物質呢？我們能否接收二十一歲青年的血液，然後逆轉時光？

位於加州北部的安博莎（Ambrosia）公司聲稱輸入健康年輕人的血漿，將可修復老化衰敗的血液，為此要價每次高達一萬美元。但截至本書撰寫時，仍未有任何數據證明這種方式確實有助於提供活力。

另外，美國天堂生技公司（Elysium Health）聲稱他們生產的藥錠含有分子物質，可於細胞層次產生作用，使人精力充沛，並可延年益壽。雖然每月只要五十美元，但他們也並未提供相關的科學證據，而成分依然受專利保護，並不公開。

至於，老化的大腦該怎麼辦呢？服用健腦產品諾羅布思（Nootrobox），據稱可增強記憶和精力，思路保持清晰。諾羅布思的成分類似許多含咖啡因的飲料和能量飲，所以或許具有些許（短暫）功效，但並無永久效果。

幹細胞科技指日可待？

過去數十年來，幹細胞成為醫學界和外界眼中，最新且最偉大的科學進展。雖然幹細胞療法近期引發激烈爭議，特別是來自胚胎的細胞，但幹細胞研究其實已長達六十年之久。

幹細胞如同未成形的胎兒，可變成任何細胞，主要取決於遺傳或環境等各種因素。幹細胞可成為任何類型細胞的能力，使得相關研究得以朝各種方向進行。

例如，源於骨髓的成人幹細胞可形成體內各類血液細胞，此資訊推動了幹細胞移植的發展，用以治療嚴重血液相關癌症（如白血病）的病人—幹細胞移植為受贈者提供了重新開始的機會，在身體擺脫癌細胞之後，重新建立全新、健康的血液細胞。

幹細胞移植不適用體弱病人

聽來很可行，對吧？事實上，幹細胞移植並不適用於身體虛弱的病人，因為進行移植前，病人必須接受極強效的化療，這會破壞整個免疫系統，剝奪骨髓形成各種血液細胞的能力。

（本文出自《誇大不實的醫療迷思》，未經同意禁止轉載。) 受贈者至少需隔離一個月，在此期間毫無免疫力；隨後再以靜脈注射輸入的方式，持續數週，為病人進行幹細胞移植；最後，只能祈求移植成功，受贈者的骨髓開始產生一組全新的健康血液細胞，這可能得耗費數月時間。漫長過程中的每一個環節，都有可能失敗收場。

幹細胞可製造健康的新細胞，用來治療疾病，此發現也進一步用於製造新的人體組織，例如：軟骨幹細胞可產生新軟骨，用於治療耳廓畸形和關節損傷；心臟幹細胞可產生健康的心肌；骨骼肌幹細胞可用來修復肌肉損傷。

如同任何新進的創新技術，生活時尚產業也對幹細胞的運用深感興趣，希望藉此能讓老化的細胞恢復活力，像是利用皮膚細胞治療衰老的臉部，以軟骨細胞來整形，利用神經細胞治療神經功能障礙等。幹細胞中心如今遍布各大城市，而且，皮膚幹細胞目前已用於整形手術，幫助傷口癒合以及活膚。

優雅擁抱老化

我們無法阻止或逆轉人體的生理時鐘，但我們可以減緩它。乳霜、乳液、醫美注射或植入手術、雷射護膚或光療護膚等美容療程，的確能賦予人年輕外貌，但卻無法動搖老化的核心，最終老化跡象仍會悄然無聲的浮現。

儘管如此，偶爾的感覺良好，雖然效果難以衡量，但對我們卻大有助益，不應小覷。請記住，安慰劑效應千真萬確，漂亮的髮型與生活的小確幸、新服裝、甚或護膚療程，對個人的自我感覺、自信和福祉，都有意想不到的加分效果，這些正向感受可能一直持續到您下一次換新髮型、穿上新裝或接受美容新療程。

不過，外在改變也可能使人受到束縛，變成您定義自我或是感覺年輕和活力的唯一方法。荷爾蒙補充療法等藥物或許有所助益，許多藥品在專業醫師的密切監控下也安全無虞，但服用這些藥物儘管能獲得光滑肌膚，卻也有代價相循，可能會為身體帶來健康風險，造成難以彌補的傷害。

擁抱老化的重要性，經常受到忽視。我們應當體認到，優雅老去依然是讓您看起來充滿活力（和感覺年輕）的最高尚方法之一。正如諸多健康議題，想要青春永駐，訣竅總是不離一些基本常識：持續學習以保持大腦年輕，多吃蔬菜水果（原型食物而不是攪爛濾出的果汁），還有正向看待老化—沒有人希望受到年老的病痛折磨，但擁抱老化絕對遠比抗拒它來得好。

（本文出自《誇大不實的醫療迷思》，作者：妮娜‧夏皮羅、克莉絲汀‧羅伯格 譯者：張嘉倫）