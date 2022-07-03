雙颱過門不入 吳德榮：周四前防劇烈天氣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱芙蓉已在廣東陸地，受地形破壞，將持續減弱。輕颱艾利則已通過琉球，將在東海大迴轉，周二起侵襲日本。

吳德榮說，歐洲（ECMWF）系集模式及美國（GFS）模式模擬皆顯示，未來第8至10天菲律賓東方至南海海面仍是有利熱帶擾動發展的海域，應密切觀察後續變化。

吳德榮說，今天至周三各地雲量略增，偶有局部短暫降雨的機率，期間水氣多、大氣不穩定，迎風面的南台灣及午後的中部以北，皆有明顯降雨的機率，應注意劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨及氣象局的特報。氣溫微降，仍偏熱，北部23至33度，中部23至34度，南部24至34度，東部22至33度。

他表示，周四太平洋高壓仍偏弱，天氣晴熱，持續不穩定，午後易有強對流發生，仍應注意劇烈天氣的發生。周五、周六太平洋高壓逐漸增強，晴朗炎熱，午後對流減弱、範圍縮小，大部分在山區及少部分鄰近平地。