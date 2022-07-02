為視訊診療把脈5／偏鄉遠距科別少 得克服數位心理障礙

從山上到山下就醫，至少要花一整天的時間，即使有遠距醫療的協助，對長輩而言，比起勞力活，接受新事物更具挑戰性。居住在偏鄉多年的潘先生說，下山真的很麻煩，但偏鄉什麼醫療都沒有，他因為糖尿病，光是被蚊蟲叮咬就可能皮膚破皮潰爛，一開始不太能接受遠距醫療，礙於太過不方便才開始接受遠距醫療。

台東大武鄉僅有衛生所可以提供醫療照顧服務，台東弱勢者關懷協會理事長何威霆於大武鄉設置社區式的日照服務中心，為在疫情期間讓長輩能維持社交刺激，挨家挨戶宣傳使用3C產品，特別是獨居長輩，都會特別用力教導他們使用3C，大多數人都會放著不用，甚至排斥使用，但漸漸被說服使用後，開始發現「很新鮮」，反而開始說原本帶團課老師的壞話，他笑說，一比較傷害就出來了。

從原本的增加疫情社交刺激到後期，衛生局希望協助讓照料的長輩能適時使用遠距醫療，何威霆表示，協助推動時，很多長輩都拒絕，甚至會說「沒有看到醫師本人哪叫看醫師」，加上提供的科別大致是眼科、皮膚科等，目前大武鄉的據點僅三位民眾曾接受遠距醫療服務。

60多歲的賴先生，原居住在基隆後來到了大武鄉落地生根，發現居住偏鄉最令他痛苦的就是醫療，此次願意接受遠距醫療，真的是「受不了就醫的不便利性」，他來到台東後，獨居在此，成了3C重度使用者，左眼某天開始模糊，到衛生所就診才發現是白內障，擔心需要開刀，接受遠距診療，才免去得下山一趟的舟車勞頓。

賴先生說，下山看診一趟必須要花一整天的時間，礙於交通，自己對於遠距診療的概念其實很模糊，不太會主動使用，不過現在使用後，若能提供更多科別的服務更好。他說，自己使用遠距醫療後，會推薦給其他人，但很多人都說「要看到醫師本人才是真正看診啦」。