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為視訊診療把脈3／程序複雜 長輩搞到快得憂鬱症

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
圖為視訊看診示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
圖為視訊看診示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

全台籠罩疫情，原本便利的就醫模式被迫改採「遠距」，對於被視為「數位移民」的長輩，遠距、視訊診療如無字天書，不得其門而入。過去醫護人員常對長輩說，「請家中年輕人幫忙」，林口長庚醫院精神科副教授級主治醫師張家銘實際協助父母後，發現系統操作複雜，連他都快要難以招架，呼籲政府應簡化程序。

「實體看診加上遠距醫療，讓過去的醫療型態回不去了。」張家銘說，未來新冠病毒將與人類共存，換言之，疫情隨時可能再次爆發，遠距醫療需求逐漸增加，學習用電腦或手機看診，將成為每位國人的必備技能，但他先前協助確診父母視訊診療，光系統就弄了快卅分鐘，若無人協助，難怪長輩會選擇放棄看診。

近期張家銘的父母快篩陽性，他協助二老接受視訊診療，先用LINE掛號，加入群組後，醫院發訊提供視訊診療的系統連結。完成這些項目後，他再教父母如何開視訊鏡頭，如何把快篩陽性的卡匣提供給對方看，父母有慢性病，定期服藥，還要拍攝平常用藥的藥袋、藥物提供檢視，光前置作業就花了快卅分鐘。

張家銘說，在醫院為患者看診，認為只要搞定一個系統，如果長輩不會，只要拋一句「找年輕人來弄」。但從醫療服務者成使用者，發現根本沒這麼簡單，程序複雜，連他這位醫療人員都覺得麻煩，更何況是長輩，有些長輩甚至連一台智慧型手機都沒有，有些雙向認證還需要電郵，對長輩來說可能連聽都沒聽過。

疫情本身就令人容易焦慮，疫情衍伸的問題更每一項可能影響長輩情緒，例如接種疫苗、擔心副作用、遠距看診、獨居社交距離等。世界衛生組織（WHO）在新冠疫情流行的第一年就調查焦慮及憂鬱盛行率消長，全球盛行率增加約廿五％。

張家銘說，改善疫情焦慮，建議長輩先接受對於數位新知的不適應，家人有耐心協助長輩學習，最好政府可以開班授課，或是研發更適合長輩的系統，輔助遠距醫療的發展。

他說，台灣已走向與病毒共存，長輩不可能繼續把自己關在家中足不出戶，施打疫苗及學習遠距看診，都是最基本要做的事，以及需要學習的事，如果感受到焦躁不舒服，則建議尋求專業的協助。

遠距 疫情 父母

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