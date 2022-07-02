為視訊診療把脈4／衛福部次長石崇良：年底前修法

新冠疫情期間，遠距診療改變了民眾就醫方式，為擴大推動遠距診療，衛福部著手研擬「通訊診察治療辦法修正草案」，7月7日邀集數位健康產業發展協會、遠距健康策進會等團體進行研議，預計今年底完成修訂。衛福部次長石崇良說，修正草案將開放遠距診療適用於傳染病流行、災害等緊急事件，對象放寬至矯正機關收容人、末期病人居家照顧、國際醫療等，實施項目包含開藥、診察、會診、開立檢查與檢驗單等。

衛福部2018年5月公布「通訊診察治療辦法」，適用地區為山地、離島、偏僻，並明定5種特殊情形得通訊診療，包括急性住院病人出院後3個月內追蹤、住宿型長照機構領有慢箋住民、符合家庭醫師整合性計畫病人、遠距或居家照護對象於治療後3個月內追蹤，以及擬接受或已接受本國醫療機構治療的非本國籍病人。

石崇良說，「通訊診察治療辦法」對象目前受限為複診病人，不適用初診病人，且不能開立藥物，只能調整原有處方及醫療指導。2020年因應新冠疫情，函釋放寬適用對象為具新冠肺炎居家檢疫及居家隔離者。去年5月再放寬居家檢疫、居家隔離者可透過遠距診療開立處方，非居檢、居隔的穩定慢性病患者也可透過遠距診療，但去年9月疫情趨緩後，服務也就停止了。

石崇良指出，今年5月Omicron疫情興起，健保再度開放遠距診療，同時由公務預算支應快篩陽性視同PCR陽性診療費用，同時可以開立抗病毒藥物等處方，並搭配藥師送藥到宅、親友代為領藥等服務。因此，去年遠距診療服務為半套服務，今年可說是全套服務。

依衛福部統計，今年5月15日至6月22日疫情期間，使用視訊及電話問診的遠距診療人數，共有185萬人，案件數達312萬件，其中視訊診療占74%，電話問診占26％，其中以診所診療占8成最多，醫院占2成，目前參與遠距診療的基層診所最高為1萬2000多家，醫院有400多家。

另依健保署統計，今年4月1日至6月30日，確診個案居家照護人數，包括透過視訊、電話確診，以及由本人或家屬拿快篩試劑至門診判定為確診者的人數達264萬8430人。

不過，遠距診療也遇到三大瓶頸。石崇良說，第一是遠距診療還是要刷健保卡登載，因此健保署現正推動虛擬健保卡，盼解決此一問題；第二是患者病歷資料如何整合共享，而去年12月已預吿「醫療機構電子病歷製作及管理辦法」，預計本月上路，其中規範電子病歷平台資安認可等相關規定。

最後也是最難的關卡，就是開立處方、領藥及繳費，現在由健康益友App平台協助，藉由藥師送藥到宅或親友代領藥，往後將由健保署或開放業者設置遠距診療平台，提供送藥、領藥及繳費服務。

石崇良說，今年下半年最重要是擬定「通訊診察治療辦法修正草案」，適用期間為傳染病流行、災害等緊急事件，往後適用對象放寬至矯正機關收容人、長照機構住民、疾病末期病人居家照護或國際醫療等，擴大實施項目包含開藥、會診、開立檢查與檢驗單等，預計7月與相關團體協商，8至9月完成草案擬定，再經2個月預告，於年底完成修訂及上路。

後疫情時代，遠距診療是否會擴大實施？石崇良表示，遠距診療是否納為常規醫療，牽涉到健保給付問題，須進一步評估成本及醫療效益，確實可以減少病人疾病併發症，醫療資源耗費，另須解決數位落差、改善服務流程、增加耳鏡、喉鏡等輔助工具，讓遠距醫療不遜於面對面診療，這都須有一定的醫療效益，健保署才會進一步評估是否要予以給付。

健保署長李伯璋說，遠距診療對於偏鄉、離島、山地民眾就醫幫助很大，讓偏鄉醫療品質可以媲美都會地區，也是往後醫療服務重點，同時提升協助偏鄉醫療醫護人員的服務點數，因此去年訂為遠距診療元年，健保署編列1億元預算，公告全國60個山地離島及偏遠地區得以「遠距視訊診療」方式，提供五官科專科會診及急診診療，疫情期間也提供居家檢疫、居家隔離者遠距醫療服務。

李伯璋說，遠距診療涉及法規及設備，目前正將虛擬健保卡擴大至遠距診療、居家醫療及檢疫隔離視訊診療等三大場域進行推動，至於矯正機關收容人、長照機構住民等真正有需要遠距診療的民眾，也可能會考慮納入健保給付，一般民眾則還需要進一步評估，畢竟健保資源還是應用在真正有需要的民眾，提升醫療品質。