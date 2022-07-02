為視訊診療把脈1／誰來協助遠距醫療最後一哩路

新冠疫情下，視訊診療是大勢所趨，但許多有過視訊看診經驗的人，卻發現關卡處處，從掛號到看診、拿藥，程序繁複，有人因此寧願自行「蓋牌」，成為黑數。專家提醒，疫情讓「不接觸的醫療」將成為常態，政府必須思考讓醫療在實體及數位「共存」，加強偏鄉及弱勢者的數位能力是必須面對的最大挑戰。

根據衛福部統計，目前參與遠距診療的診所最高為1萬2千多家，醫院有400多家。今年5月15日至6月22日，使用遠距醫療，包括視訊及電話問診人數共185萬人，案件數達312萬件，其中視訊為7成4，電話問診2成6，以診所診療占八成，醫院占兩成。

但視訊看診對許多人是艱難任務，林口長庚醫院精神科副教授級主治醫師張家銘的父母快篩陽性，他協助二老接受視訊診療，先用LINE掛號，加入群組後，醫院再發訊提供視訊診療的系統連結。接著他再教父母開視訊鏡頭，將快篩陽性的卡匣提供給診療醫師看，再拍攝日常用藥供比對，前置作業就花了快30分鐘。

70多歲獨居的陳奶奶，五月快篩陽性，雖政府開放視訊診療，在家即可用手機APP聯絡醫師看診，但陳奶奶雖然會用智慧型手機講電話，看診還是太難；想申請「虛擬健保卡」，得自備讀卡機、健保卡及戶口名簿，在健保署網站取得裝置認證碼再綁定，陳奶奶自己根本做不到。

上述案例在台灣各個家庭不斷上演，新冠疫情除了病毒攻擊，也燒出數位力不足，恐影響醫療權益的窘境。

許多確診者想拿清冠一號，緻宸中醫診所院長高羿宸表示，快篩陽患者若要找中醫師開公費清冠一號，須先看西醫取得確診資格，才可以請中醫開藥。許多民眾覺得視訊診療麻煩、或搞不懂操作方式，時常放醫師鴿子。WaCare遠距健康創辦人潘人豪指出，更多民眾乾脆不通報，直接自費購買清冠一號。

長期在偏鄉協助老人健康促進與就醫的潘人豪觀察，視訊看診對使用者的資訊能力是一大挑戰，光是要求身分認證需搭配健保卡、身分證與個人拍照，對許多人來說就有難度。歸納三大原因，民眾「數位力欠缺」，政府設計系統「未納入使用者思維」、以及「防弊心態造成資訊障礙」，讓民眾數位體驗雪上加霜。

衛福部次長石崇良指出，遠距醫療在疫情期間發揮很大作用，他也坦承，目前因為疫情放寬遠距醫療適用對象，疫情一旦趨緩，就必須暫停。未來推動遠距醫療有三大瓶頸，一是必須刷健保卡，健保署雖試辦虛擬健保卡，但尚不普及；二是患者病歷資料必須整合共享；三是開處方、領藥及繳費，這也是最難的關卡。

為加速推動遠距醫療，衛福部著手研擬「通訊診察治療辦法修正草案」，7月7日將邀集數位健康產業發展協會、遠距健康策進會等團體研議，預計年底完成修訂；遠距醫療適用情形為緊急事件，如傳染病流行、災害地區，對象將放寬至矯正機關收容人、末期病人居家照顧、國際醫療等，實施項目包含開藥、診察、會診、開立檢查與檢驗單等。

健保署長李伯璋說，遠距醫療對於偏鄉、離島、山地民眾就醫幫助很大，提升偏鄉醫療品質，這也是往後醫療服務重點，健保署去年編列一億元預算，訂為遠距醫療元年，公告全國60個山地離島及偏遠地區得以「遠距視訊診療」，提供五官科會診及急診診療，並提升偏鄉醫療醫護人員的健保服務點數。

新冠肺炎疫情拉開人與人的距離，民眾可能因染疫臨時居隔，有數位能力者可透過視訊診療緩解症狀，但長者除了恐懼疫情減少外出，身心俱衰，以往城市中常見長者群聚運動、社交的場景消失，不只偏鄉，即便身處城市公寓樓宇，「老人不再同框」。

遠距診療、學會下載使用虛擬健保卡、不群聚透過視訊鍛鍊身心，這些都是疫情解構後的新日常。遠距醫療項目再鬆綁可期，但不少長者不諳操作手機、電腦，無法即時取得醫療資源，凸顯台灣因數位落差所帶來的醫療不平權，以及遠距診療最後一哩路斷鏈，值得正視。

聯合報為台灣數位醫療把脈，攜手政府、企業及WaCare數位健康平台等，結合產官學界共同推動醫療平權，邀請企業響應，鼓勵員工從服務身邊長者做起，例如教會長輩下載任何一健康促進app，或使用虛擬健保卡，幫助台灣長者不自我設限，自理獨立。有意響應者請聯絡聯合報健康事業部，電郵udn.health888@gmail.com。