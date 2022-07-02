可偵測腸病毒的尿布 台大公衛大健康創業創意競賽揭曉

裝置鼻胃管後，一旦被扯掉，還得重新來過，患者又得忍受一次痛苦，台大健康政策與管理研究所（EMHA）四位同學研發出一體成型鼻胃管，大幅降低鼻胃管脫落機率，設計創新，贏得第六屆「台灣大學公共衛生學院大健康創業創意競賽」首獎。

獲得銀獎的作品為「寶寶，不要小看你的便便-寶寶便利貼」，如果寶寶感染腸病毒，穿上這款特殊尿布，只尿尿之後，尿布就會變顏色，照顧者就可得知嬰幼兒感染腸病毒。

第六屆競賽激烈，共有來自全國35所大專院校、65個系所組成63支參賽隊伍，共計182位同學參加初賽，主辦單位特地邀請科技、創投、生技、健康產業等各領域菁英擔任評審。

評審包括，三顧股份有限公司董事長楊智惠、易晨智能股份有限公司執行長許永昌、源榮生物科技公司總經理蘇喜、台灣愛麗莎醫療器材科技股份有限公司董事長連炎、遠距醫療平台-醫生馬上看執行長徐克宇，以及台大教授張睿詒等人。

易晨智能股份有限公司執行長許永昌以自己創業失敗兩次的經驗，鼓勵參賽學生學習「失敗」，許永昌強調，自己在創業第三年開始獲利，在新創業頗為少見，這是因為有之前兩次的失敗經驗舖承，才有創業成功獲利的成果。

緯創資通總經理卓竹順則鼓勵參賽隊伍，應將參賽作品成為產品應用並且獲利上市後才是最佳成果，他期待未來能和參賽隊伍能有合作機會。

台灣愛麗莎醫療器材科技股份有限公司董事長連炎表示，參賽隊伍的創意十分多元化，但如何讓創意能夠具像化且接地氣的能夠量產，成為產品或是商業模式，才能成功的鏈結產業。

三顧股份有限公司董事長楊智惠指出，除了考慮產品創新性之外，也要考慮「能否賣的出去」，也就是競爭優勢，包括市場區隔、定價等，還有醫療法規和醫材認證等。

遠距醫療平台-醫生馬上看執行長徐克宇則以自身經驗勉勵同學，要做好財務及定位分析，才能將自身的參賽作品變成成熟的上市產品。

評審團評分標準為創意、可行性、營運計劃完整度與產業價值等四大部分，經過激烈討論後，最後由台灣大學健康政策與管理研究所EMHA學生洪昇廷、楊思暉、張雅惠、鄭爵儀等四人所組成「深思胃崛」團隊，以鼻胃管的創新研發獲得金獎。

「深思胃崛」團隊表示，創新研發鼻胃管的想法，起心動念是因為參賽者之一的家屬，年僅38歲就因為腦血管瘤破裂而靠三管 （鼻胃管、氣管、尿管）維生，插管時相當不舒適，常不自覺地動手想拔管。

為此，團體成員希望改良鼻胃管，在諮詢耳鼻喉專科醫師和醫材廠商後，研發出一款像花瓣開孔的一體成型鼻胃管，既不影響患者呼吸，也不影響更換，增加患者使用的舒適度，來防止鼻胃管脫落，正在申請專利。

至於「寶寶，不要小看你的便便-寶寶便利貼」，則可協助家長提早發現幼兒感染腸病毒。

研發經冷凍乾燥處理、可標靶腸病毒基因的「嚮導RNA」，尿布設計帶有使該RNA片段復水的功能按鈕，當糞便中腸病毒基因與嚮導RNA結合後，啟動復水按鈕就能分解並複製病毒基因片段，活化能破壞病毒核酸序列的Cas酵素，且在酵素活化狀態下同時釋放螢光蛋白，讓尿布變色。

長庚大學資訊工程學系同學，葉季儒、許晴鈞、王紹丞、陳柏曄等「藍色水牛哞哞哞」團隊，則以「Dia-Sensor自動化糖尿病足檢測系統」獲特別獎，創意十足。

同學是看到電視廣告「阿嬤！阿嬤！哩安怎沒感覺？」後，聯想到全台230萬名糖友正面臨著健康風險，因此，將足部溫度檢測、末端神經感覺測試，腳底影像辨識等組裝成自動化檢測項目，為輔以雲端智慧分析系統，達成全自動疾病分析，與做出建議處置。

評審團認為，該作品應用性及創意十足，三顧股份有限公司董事長楊智惠當場追加為特別獎，她表示，團隊成員的王紹丞為身心障礙同學，卻能在學業、研發創新等領域有著傑出表現，不屈不撓精神令人感佩。