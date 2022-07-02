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呼應ESG趨勢 全聯：鼓勵吃當季、吃在地 水果裸賣達47%

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

因應全球ESG永續趨勢，全聯表示努力推廣對環境友善的栽種方式，輔導契作農友轉型，目前本土蔬果採購比例高達8成；且設置「農家直採專區」，讓各地小農自行上架、定價自家農產，鼓勵民眾吃當季、吃在地，減少碳足跡。另外，統計2021年水果裸賣占比47.02%，2022年1~6月已經達43.03%，並逐月提高中，預計年底可朝向55%目標。

全聯也說，有機履歷品配合法令規定包裝、驗證機構等資訊露出，加上近兩年疫情影響，協助民眾共同防疫並為食安把關，完善包裝符合民眾需求且有其必要。

根據環保團體的減塑報告，全聯從2019年持續揭露CSR報告書，每年更新追蹤減碳減塑數據，下半年因應CSR永續發展藍圖，也將成立永續小組，預計與供應商、農友及政府共同朝向綠色經濟努力。

全聯也呼籲，減塑為全球的社會責任，身為本土企業，全聯今年跟地方環保局密切合作專案也持續以行動支持，呼籲環保團體應理性溝通，誤用侵害版權商標的方式，應提出更具實踐性的建議計畫，善用專業與學術資源輔導企業轉型。

針對減塑行動，全聯目前與政府合作多項計畫，今年已於台北部份門市安裝「循環杯租借機」與「循環杯歸還站」，鼓勵消費者買咖啡時減少用紙杯的機會、響應環保愛地球!同時，也配合與各縣市環保局討論循環杯方案。

此外，全聯也在台北南港旗艦店與松山健康店放置「茄紙袋自動租借機」鼓勵消費者購物時使用自備環保袋；於高雄「左營海總店」、「三民陽明店」放置寶特瓶回收機，已累積回收超過30萬個寶特瓶。部份門市更與國中小學校合作，讓小朋友定期在門市放置乾淨可重複利用的環保袋，讓顧客購物時取用，既進行環境教育也達到檢塑效果。

全聯2018年推出OFF COFFEE，目前店數1069間，因提供自帶杯優惠，全聯客群屬於環保意識高的婆婆媽媽族，統計2021年全聯OFF COFFEE自帶杯占比就達12.1%。

婆婆

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