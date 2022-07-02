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好險沒來台灣！芙蓉轉中颱直撲廣東 專家：預計雨量很可觀

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好險沒來台灣！ 芙蓉轉中颱直撲中國廣東

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
颱風芙蓉於今日下午升格為中度颱風，稍早於中國大陸廣東茂名登陸；颱風艾利則往日本、韓國方向前進，台灣仍要注意強風及降雨。圖／氣象局提供
颱風芙蓉於今日下午升格為中度颱風，稍早於中國大陸廣東茂名登陸；颱風艾利則往日本、韓國方向前進，台灣仍要注意強風及降雨。圖／氣象局提供

颱風芙蓉於今日下午升格為中度颱風，稍早於中國大陸廣東茂名登陸。臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，颱風環流廣泛，當地感受很明顯，陣風實測普遍都吹上10至13級風，且由於芙蓉移速很緩慢，接下來幾天雨量預計會很可觀。

根據中央氣象局資訊，颱風芙蓉今日14時的中心位置在北緯21.4度，東經111.4度，以每小時11公里速度，向北北西進行。中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風暴風半徑180公里，十級風暴風半徑60公里。

位於台灣另一側的艾利颱風則是逐漸北上，往日本、韓國方向前進，對台灣也無直接影響。雖然兩颱風對台灣無直接影響，但台灣中南部、恆春、澎湖、金門等，都有長浪發生機率，民眾於海邊活動得留意安全。

颱風 廣東 氣象局

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