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瑞三整煤廠匠師巧藝修復艱辛 重塑礦業史再展風華

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
瑞三整煤廠匠師巧藝修復艱辛，重塑礦業史再展風華。記者游明煌／攝影
瑞三整煤廠匠師巧藝修復艱辛，重塑礦業史再展風華。記者游明煌／攝影

新北市長侯友宜今天視察「新北市歷史建築瑞芳瑞三礦業修復及再利用工程」，並由建築師徐裕健及大木匠師賴麒麟解說整煤廠的建築結構與修復艱辛。瑞三整煤廠預計9月正式對外開放民眾參觀，透過遺跡與文物並加入科技聲光，帶來更有趣、深入的文史體驗過程。

侯友宜表示，瑞三整煤廠不但是青春山海線上重要的文史據點，更位於三貂嶺、牡丹、猴硐的「雙百年核心三角」之中，代表著北台灣礦業文化極為重要的一環。

往昔猴硐的礦工們為了討生活留下非常多感人的故事，也刻印在整煤廠殘存的遺跡中，新北市會將猴硐打造為一個充滿故事的聚落，不僅帶動在地觀光，更要重塑礦業文史風華。

猴硐瑞三整煤廠象徵著台灣於20世紀中末期煤礦產業蓬勃發展的那段歷史，啟用於西元1920年，並結束於民國79年，又經過20多載自然老化與外力因素，致傾頹荒廢，新北市政府與文化部合作，啟動修復工程，歷時3年完工，經過繁複的文資審查與設計、修復過程，期望重新恢復其往昔光彩。

市府觀旅局指出，此次工程設計者徐裕健建築師長期從事古蹟修復，1樓為鋼筋混凝土構造，2、3樓則採木構造，盡力復原整煤廠的舊時風貌。

材料大量使用了日據時代所遺留檜木與杉木舊木料，由大木匠師挑選可用舊木料並與新木料結合，加工成可用尺寸，以讓舊木料使用極大化。木構的屋架跨距達18米長，並採用日式木構古法榫接工法，如犁壁榫、鳩尾榫等。

修復過程發現不少既有珍貴機具、重要文史遺跡，清整程序相當繁複，加上為還原過往日式木構造工法，其吊裝及組裝過程皆相當不易，需要大木匠師精湛的手藝與現代工法融合，才能順利完成瑞三整煤廠的修復。

瑞三整煤廠匠師巧藝修復艱辛，重塑礦業史再展風華。記者游明煌／攝影
瑞三整煤廠匠師巧藝修復艱辛，重塑礦業史再展風華。記者游明煌／攝影
瑞三整煤廠匠師巧藝修復艱辛，重塑礦業史再展風華。記者游明煌／攝影
瑞三整煤廠匠師巧藝修復艱辛，重塑礦業史再展風華。記者游明煌／攝影
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瑞三整煤廠匠師巧藝修復艱辛，重塑礦業史再展風華。記者游明煌／攝影
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新北市長 歷史建築

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