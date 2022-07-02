交通解嚴大遊行9日登場 機車騎士可望「重返」忠孝西路

台灣機車路權促進會（機促會）、台灣交通安全協會等多個關心交通議題的團體將於9日舉辦「交通解嚴大遊行」，遊行隊伍預計從圓山花博公園出發，沿中山北路、南京西路、重慶北路、忠孝西路再到中山南路，最後進到凱達格蘭大道向政府表達訴求。機促會公關部主任劉成謙今日受訪時說，遊行路線之後可能有微調，但主要路段均已申請路權，包括禁行機車逾40年的忠孝西路，遊行當日可望重現機車行駛忠孝西路畫面。

機促會曾在2020年發起集會活動包圍公路總局，去年也原訂在7月3日舉辦大型集會活動，後來因本土疫情嚴峻而取消。今年則以遊行方式在凱道展現民意，其中一項訴求便是要求台北車站南側的忠孝西路路段取消禁行機車之規定，台北市政府交通局也在6月表示，忠孝西路最快將在年底前試辦機車全線通行。

針對北市府交通局釋出「善意」，劉成謙說，開放機車行駛忠孝西路僅是本次活動訴求之一，今年不光是機車族，爭取開放水域活動、爭取空拍機空域權利的團體都將到場表達訴求，要讓政府聽到民眾的心聲，也歡迎對交通平權議題有興趣的民眾共襄盛舉。

根據主辦單位所列訴求，包括開放重機行駛高速公路、快速公路全面開放機車行駛、蘇花改及南迴改也開放機車通行、修改道路交通安全規則第99條、全面廢除區間測速、人民參與交通決策及道路安全會議，並要求改善道路工程等。