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累計雨量前5名有4處在這縣市 下半天慎防大雨
全台受低壓帶影響已出現明顯降雨，根據中央氣象局統計，截止中午12時，累積雨量前5名均位於桃園市及連江縣，且根據氣象局降雨預測，下半天降雨會更趨明顯。
氣象局表示，截止中午12時，桃園市觀音工業區累計123.5mm，連江縣馬祖測站累計82.5mm，桃園市竹圍累計80.0mm，桃園市西濱S032K累計75.5 mm、桃園市西濱S023K累計50.5mm，分居前五名，
氣象局也發布大雨特報，範圍包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、馬祖地區等12縣市，提醒民眾注意局部大雨，雷擊、強陣風及溪水暴漲。
氣象局更提醒，今日天氣不穩定，中部、花東地區、南部地區及恆春半島不定時有短暫陣雨或雷雨，其中南部地區及恆春半島下雨時間較長、範圍較廣，且有局部大雨發生的機率，北部及東北部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區午後也有局部較大雨勢發生的機率，出門建議攜帶雨具備用。
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