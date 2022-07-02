累計雨量前5名有4處在這縣市 下半天慎防大雨

全台受低壓帶影響已出現明顯降雨，根據中央氣象局統計，截止中午12時，累積雨量前5名均位於桃園市及連江縣，且根據氣象局降雨預測，下半天降雨會更趨明顯。

氣象局表示，截止中午12時，桃園市觀音工業區累計123.5mm，連江縣馬祖測站累計82.5mm，桃園市竹圍累計80.0mm，桃園市西濱S032K累計75.5 mm、桃園市西濱S023K累計50.5mm，分居前五名，

氣象局也發布大雨特報，範圍包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、馬祖地區等12縣市，提醒民眾注意局部大雨，雷擊、強陣風及溪水暴漲。