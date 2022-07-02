心結難解？陳吉仲屏東座談 潘孟安：不知道行程

中國大陸禁台灣石斑魚輸入19天，農委會主委陳吉仲今天首次到屏東縣視察，並與漁民座談，不過屏東縣長潘孟安上午另排行程，潘孟安說，「不太知道（陳吉仲）行程。」據了解，因近來蛋價走揚，陳吉仲下午將在內埔舉行蛋業政策說明會，但潘孟安也不會出席。

台灣石斑魚遭禁後，潘孟安25日曾公開指，石斑魚遭禁後，縣府從未接到中央任何通知或指令，也不知道農委會有何凍存機制、產地促銷措施，完全不知道中央要怎麼處理，縣府只能自食其力，令人遺憾。這席談話後來被解讀為砲打中央、網內互打，但潘孟安兩天後改口指外界解讀是歪樓。

陳吉仲今到屏東，與潘孟安互動備受注目。但潘孟安上午另排客家文化中心開幕揭牌行程，活動致詞時還指，要特別替委員周香米說一下，因為農委會的行程剛好改到今天，所以沒有辦法共襄盛舉，她代表縣政府在佳冬林邊溝通協調，他要特別跟大家說明，謝謝她長期陪伴屏東縣政府，爭取努力。

不過會後受訪，對於為何未與陳吉仲碰面，潘孟安又說，「我不太知道行程。」前後說法略有出入，再被解讀為中央地方心結未解。

屏東縣政府發言人、觀光傳播處長鄞鳳蘭表示，縣長今天早已排定屏東縣客家文化中心開幕揭牌行程，農委會主委陳吉仲是應委員周春米之邀南下視察，縣府已將要反映給農委會的事情請周委員代為反映爭取。