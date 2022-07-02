快訊

影／鐵達尼號2.0！郵輪海上撞冰山 他在船上全程錄下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中部血荒台中人好熱血！綠民代今捐血活動 200名額秒殺

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民進黨立法院副院長蔡其昌、立委莊競程、台中市議員曾朝榮今天舉辦捐血活動，吸引民眾熱情響應。記者趙容萱／攝影
民進黨立法院副院長蔡其昌、立委莊競程、台中市議員曾朝榮今天舉辦捐血活動，吸引民眾熱情響應。記者趙容萱／攝影

民進黨立法院副院長蔡其昌、立委莊競程、台中市議員曾朝榮有鑑於中部血庫急缺用血，今天與愛心企業合作，舉辦捐血活動。曾朝榮說，今天現場限量200人、250袋血，一早就有人排隊，在一小時內額滿，由於還有30多人向隅，近期內將再增辦一場捐血動。

台中捐血中心說，中部血庫包括台中、彰化、南投、雲林等四縣市，去年6月疫情高峰，曾低於4天，今年6月受疫情影響，加上天候不穩定，但用血每天仍需1800袋，入不敷出，血庫平均存量從低於4天一路下探，今天僅剩2.5天，急缺用血，其中A型血2.4天、B型2.3天、O型2.2天，AB型6.1天，呼籲民眾踴躍捐血。

這場捐血活動今天上午9時在北屯區莊競程服務處旁舉行，吸引民眾排隊，包括莊競程及多名里長都挽袖捐血。蔡其昌、曾朝榮、總統府資政李茂盛、醫師高大成與北屯區松勇里長王嘉君、新平里長李良仁等人出席與民眾互動。

蔡其昌說，捐血是善行的表現，挽袖捐血可以幫助許多人，看到現場捐血發號碼牌發到不夠，簡直可以媲美演唱會，可見民眾的熱情、熱血，令人感動，希望透過這次捐血公益活動，讓血庫及時補血。

莊競程指出，中部血庫鬧血荒，這是服務處首次辦捐血，上午十時即發完200張號碼牌，有30多人向隅，主辦單位除提供包子、防疫筆表達歉意外，未來舉辦時將該善。中部血庫拉警報，他是B型血，今天第6次捐血，盼拋磚引玉。

曾朝榮介紹捐血贈送的贈品，包括赤鬼牛排餐券、7-11百元禮券、有機百靈菇一盒、獅子會晴雨傘、上好生醫口罩一盒、公益彩券一張、防疫筆等。

何姓女捐血人說，她前幾次想捐血，因人數太踴躍落空，今天特別提早到8時30分到場，前面已排很多人，還好今天如願，還有牛排券可拿，真是一舉數得。

民進黨立法院副院長蔡其昌、立委莊競程、台中市議員曾朝榮今天舉辦捐血活動，吸引民眾熱情響應。記者趙容萱／攝影
民進黨立法院副院長蔡其昌、立委莊競程、台中市議員曾朝榮今天舉辦捐血活動，吸引民眾熱情響應。記者趙容萱／攝影
民進黨立法院副院長蔡其昌、立委莊競程、台中市議員曾朝榮今天舉辦捐血活動，吸引民眾熱情響應。記者趙容萱／攝影
民進黨立法院副院長蔡其昌、立委莊競程、台中市議員曾朝榮今天舉辦捐血活動，吸引民眾熱情響應。記者趙容萱／攝影
民進黨立法院副院長蔡其昌、立委莊競程、台中市議員曾朝榮今天舉辦捐血活動，吸引民眾熱情響應。記者趙容萱／攝影
民進黨立法院副院長蔡其昌、立委莊競程、台中市議員曾朝榮今天舉辦捐血活動，吸引民眾熱情響應。記者趙容萱／攝影

捐血中心 蔡其昌 疫情 台中市

延伸閱讀

疫情影響血庫告急 新北小英之友會多地號召捐血

南部血荒 血量剩2、3天

中部醫療用血剩2.8天！這3種血型存量低 籲挽袖捐熱血

陳柏惟下一步？蔡其昌：將擔任競選團隊分區總幹事

相關新聞

不斷更新／對流發展旺短延時強降雨 桃園、馬祖大雨特報

中央氣象局發布大雨特報：對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天桃園地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

影／低壓帶影響 氣象局發布12縣市大雨特報

中央氣象局於今日11時35分發布大雨特報，範圍包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰...

中部血荒台中人好熱血！綠民代今捐血活動 200名額秒殺

民進黨立法院副院長蔡其昌、立委莊競程、台中市議員曾朝榮有鑑於中部血庫急缺用血，今天與愛心企業合作，舉辦捐血活動。曾朝榮說...

影／西拉雅吃冰節「吃冰大胃王 」 三男大生包辦前3名

「西拉雅吃冰節」今天在台南玉井北極殿前登場，重頭戲「大胃王」吃冰競賽，15名參賽者大口吃冰畫面觀眾讚嘆連連，最後新北市劉...

全台最美「多良車站」復站計畫告吹

全台最美「多良車站」16年前因成本考量台鐵裁撤，原縣府與台鐵運作復站計畫，預計今年有望復站。不過，因後續維管及招商經營雙...

累計雨量前5名有4處在這縣市 下半天慎防大雨

全台受低壓帶影響已出現明顯降雨，根據中央氣象局統計，截止中午12時，累積雨量前5名均位於桃園市及連江縣，且根據氣象局降雨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。