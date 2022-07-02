中部血荒台中人好熱血！綠民代今捐血活動 200名額秒殺

民進黨立法院副院長蔡其昌、立委莊競程、台中市議員曾朝榮有鑑於中部血庫急缺用血，今天與愛心企業合作，舉辦捐血活動。曾朝榮說，今天現場限量200人、250袋血，一早就有人排隊，在一小時內額滿，由於還有30多人向隅，近期內將再增辦一場捐血動。

台中捐血中心說，中部血庫包括台中、彰化、南投、雲林等四縣市，去年6月疫情高峰，曾低於4天，今年6月受疫情影響，加上天候不穩定，但用血每天仍需1800袋，入不敷出，血庫平均存量從低於4天一路下探，今天僅剩2.5天，急缺用血，其中A型血2.4天、B型2.3天、O型2.2天，AB型6.1天，呼籲民眾踴躍捐血。

這場捐血活動今天上午9時在北屯區莊競程服務處旁舉行，吸引民眾排隊，包括莊競程及多名里長都挽袖捐血。蔡其昌、曾朝榮、總統府資政李茂盛、醫師高大成與北屯區松勇里長王嘉君、新平里長李良仁等人出席與民眾互動。

蔡其昌說，捐血是善行的表現，挽袖捐血可以幫助許多人，看到現場捐血發號碼牌發到不夠，簡直可以媲美演唱會，可見民眾的熱情、熱血，令人感動，希望透過這次捐血公益活動，讓血庫及時補血。

莊競程指出，中部血庫鬧血荒，這是服務處首次辦捐血，上午十時即發完200張號碼牌，有30多人向隅，主辦單位除提供包子、防疫筆表達歉意外，未來舉辦時將該善。中部血庫拉警報，他是B型血，今天第6次捐血，盼拋磚引玉。

曾朝榮介紹捐血贈送的贈品，包括赤鬼牛排餐券、7-11百元禮券、有機百靈菇一盒、獅子會晴雨傘、上好生醫口罩一盒、公益彩券一張、防疫筆等。