全台最美「多良車站」復站計畫告吹

全台最美「多良車站」16年前因成本考量台鐵裁撤，原縣府與台鐵運作復站計畫，預計今年有望復站。不過，因後續維管及招商經營雙方未達成共識，台鐵至今未收到縣府回應，復站計畫「胎死腹中」。多良村民及遊客均表示「可惜」。

台鐵表示，因應多良車站觀光發展，台東縣府多次提出復站需求，2020年5月29日現場會勘後，經評估可以復站，並開會討論相關復站事宜，附帶條件就是車站後續維管及招商經營由縣府負責，但遲遲未獲縣府回應，計畫就此不了了之。

座落在南迴公路邊坡上的多良車站，1992年10月啟用，營運未滿15年，因旅客上下車少，台鐵考量營運成本，於2006年10月1日裁撤，列車不再停靠。但因多良車站遠眺太平洋，海天一色的美麗景象，被鐵道迷稱全台最美車站，吸引遊客前來一睹風采，成為南迴最夯的景點。

隨著遊客量愈來愈多，為提升整體觀光發展，縣府有意在多良車站完成電氣化改線通車後，與台鐵合作，計畫將多良車站朝向復站的目標邁進，並在今年完成復站，藉此帶動地方觀光發展，也能增加台鐵經濟效益。地方及遊客聽到消息後，均樂觀其成。

不過，此項計畫歷經2年的時間，未再有進展，也傳出計畫已胎死腹中。縣府表示，台鐵所謂的維管不明確，之後詢問台鐵後，維管範圍除車站站體及周遭環境設施外，也包含了改線後的舊隧道，這對縣府或太麻里鄉公所而言，無疑是承重的負擔。

縣府強調，光是舊隧道的維管，就是很大的問題，必須評估結構的安全，後續的整修，這非縣府專業能力所及，這也影響到是否有廠商願意來投標經營，以山里車站為例，就是很好的例子，最後還是得有中央單位來接手經營才能復站，針對多良車站復站還是會努力持續與台鐵協商。