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雙颱最新路徑圖曝光 氣象局：全台有雨、這裡雨勢最大
雙颱芙蓉、艾利接連形成，根據中央氣象局上午公布的最新路徑潛勢預報，芙蓉颱風持續向西北前進，將於今晚在中國大陸廣東省登陸；艾利颱風也是向西北前進，預期將侵襲日本琉球群島，並轉向通過對馬海峽，在日本中國地區登陸，均對台灣無直接影響。
氣象局說，今、明兩天低壓帶影響，從今天定量降水預報來看，全台均有降雨可能。南部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率；中部、東部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，北部及東北部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，午後各地山區並有局部較大雨勢發生的機率．
氣象局也說，今天中南部、東半部及金門、澎湖沿海易有長浪發生，明天中南部、東南部及金門、澎湖沿海易有長浪發生。
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