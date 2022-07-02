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放暑假衝墾丁、小琉球 觀光業者吶喊我們活過來了

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
放暑假馬，墾丁白砂沙灘昨天小周末已湧現戲水遊客。記者潘欣中／攝影
放暑假馬，墾丁白砂沙灘昨天小周末已湧現戲水遊客。記者潘欣中／攝影

今天是學校放暑假的首個周末，隨著疫情趨緩，疫苗接種率提升，屏東縣夏日熱門的水上活動勝地墾丁及小琉球，迎來睽違2年的暑假旅遊潮，小琉球今天繼上周後再度滿房，縣府今、明兩天在墾丁大灣舉辦「南國生活節」，核心區旅館和民宿也多滿房；屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，觀光受疫情衝擊悶了2年多，終於重現暑假滿房榮景，感覺活過來了。

「遊客都說悶太久了！」小琉球民宿業者蔡明仁說，今天上午到小琉球的交通船班，班班客滿，東琉碼頭重現久違的排隊搭船人潮，最近不少是之前延訂的房客，無法再接臨時訂房的散客，海邊又重現夏日滿滿戲水遊客的盛況，目前7、8月的假日訂房快滿房，平日訂房也有七成以上，船運公司已恢復正常船班，假日還要機動加班。

「前幾周住房已開始回溫，昨天起連續3天滿房，感覺已快回到過去暑假旺季的水準！」林淑敏說，在疫情影響長達2年多期間，從最慘的近零住房，到重現往年暑假旺季平日近滿、 假日滿房榮景，大家苦撐許久，感觸良多。

疫情趨緩加上疫苗接種率提升，墾丁核心區民宿7月平日訂房率接近滿房，假日一房難求，7月15日起每房1300元的旅遊振興方案上路，雖只限周日至周四平日時段，但還是有效拉抬平日住房。

「6月初以前還閒到發慌，真得笑不出來，現在看到暑假近滿房的住訂房報表，有苦盡甘來的暢快感！」墾丁一家五星飯店主管說，4、5月就不用說了，6月初住訂房還冷冷清清，月中開始成長，特別是臨訂客增加，暑假7月假日的房價都破萬，還是滿房，8月假日目前也近滿房，7月15日起旅遊振興方案上路，明顯拉抬平日住房率到八至九成，今年的暑假檔期，已和過去的旺季水準相去不遠。

屏東縣夏日熱門的水上活動勝地小琉球，海邊又重現水上活動的盛況。圖／ 民眾提供
屏東縣夏日熱門的水上活動勝地小琉球，海邊又重現水上活動的盛況。圖／ 民眾提供
屏東縣夏日熱門的水上活動勝地小琉球，海邊又重現水上活動的盛況。圖／ 民眾提供
屏東縣夏日熱門的水上活動勝地小琉球，海邊又重現水上活動的盛況。圖／ 民眾提供
屏東縣夏日熱門的水上活動勝地小琉球，海邊又重現水上活動的盛況。圖／ 民眾提供
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小琉球 訂房 疫情

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