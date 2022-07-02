放暑假衝墾丁、小琉球 觀光業者吶喊我們活過來了

今天是學校放暑假的首個周末，隨著疫情趨緩，疫苗接種率提升，屏東縣夏日熱門的水上活動勝地墾丁及小琉球，迎來睽違2年的暑假旅遊潮，小琉球今天繼上周後再度滿房，縣府今、明兩天在墾丁大灣舉辦「南國生活節」，核心區旅館和民宿也多滿房；屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，觀光受疫情衝擊悶了2年多，終於重現暑假滿房榮景，感覺活過來了。

「遊客都說悶太久了！」小琉球民宿業者蔡明仁說，今天上午到小琉球的交通船班，班班客滿，東琉碼頭重現久違的排隊搭船人潮，最近不少是之前延訂的房客，無法再接臨時訂房的散客，海邊又重現夏日滿滿戲水遊客的盛況，目前7、8月的假日訂房快滿房，平日訂房也有七成以上，船運公司已恢復正常船班，假日還要機動加班。

「前幾周住房已開始回溫，昨天起連續3天滿房，感覺已快回到過去暑假旺季的水準！」林淑敏說，在疫情影響長達2年多期間，從最慘的近零住房，到重現往年暑假旺季平日近滿、 假日滿房榮景，大家苦撐許久，感觸良多。

疫情趨緩加上疫苗接種率提升，墾丁核心區民宿7月平日訂房率接近滿房，假日一房難求，7月15日起每房1300元的旅遊振興方案上路，雖只限周日至周四平日時段，但還是有效拉抬平日住房。