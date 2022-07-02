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中部醫療用血剩2.8天！這3種血型存量低 籲挽袖捐熱血

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中捐血中心統計，中部血庫急缺用血，其中又以B型血1.1天、A型1.6天、O型1.3天都不到二天存量。圖／台中捐血中心提供
台中捐血中心統計，中部血庫急缺用血，其中又以B型血1.1天、A型1.6天、O型1.3天都不到二天存量。圖／台中捐血中心提供

中部疫情仍在高原期，醫療用血鬧血荒。台中捐血中心' rel='捐血中心'>捐血中心統計，受疫情及近日大雨，影響民眾出門捐血意願，中部血庫平均僅剩2.8天，急缺用血，其中又以B型血1.1天、A型1.6天、O型1.3天都破天荒低到哭，呼籲民眾踴躍捐血。

台中捐血中心說明，中部血庫包括台中、彰化、南投、雲林等四縣市，去年6月疫情高峰，曾低於4天，今年6月受疫情影響，約三成活動取消，加上氣候不穩定，但用血每天仍需1800袋，入不敷出，血庫平均存量從低於4天一路下探。

台中捐血中心統計，目前血庫存量平均僅剩2.8天，處於急缺用血，其中B型血1.1天、A型1.6天、O型1.3天，AB型5.7天。

台中捐血中心指出，捐血環境定時清消，目前未因捐血而確診，請大家戴好口罩、手部清潔、放心捐血。近期曾確診新冠肺炎者，痊癒14天後就可以捐血，確診新冠肺炎而無症狀者，自確診日14天後就可以捐血。

台中捐血中心說明，想捐血民眾可到台中捐血中心官網首頁，點選「哪裡可以捐血」圖卡，查詢「地圖」找就近的捐血站，或查詢「行事曆」找捐血活動。

台中捐血中心統計，中部血庫急缺用血，其中又以B型血1.1天、A型1.6天、O型1.3天都不到二天存量。圖／台中捐血中心提供
台中捐血中心統計，中部血庫急缺用血，其中又以B型血1.1天、A型1.6天、O型1.3天都不到二天存量。圖／台中捐血中心提供
台中捐血中心統計，中部血庫急缺用血，其中又以B型血1.1天、A型1.6天、O型1.3天都不到二天存量。圖／台中捐血中心提供
台中捐血中心統計，中部血庫急缺用血，其中又以B型血1.1天、A型1.6天、O型1.3天都不到二天存量。圖／台中捐血中心提供

捐血中心 捐血

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