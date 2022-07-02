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不斷更新／對流發展旺短延時強降雨 桃園、馬祖大雨特報
（7:55更新）
氣象局發布大雨特報：對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天桃園及馬祖地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。
（7:40更新）
中央氣象局發布大雨特報：對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天桃園地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。
中央氣象局說，今、明兩天低壓帶影響，南部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，中部、東部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，北部及東北部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，午後各地山區並有局部較大雨勢發生的機率。
今天中南部、東半部及金門、澎湖沿海易有長浪發生，明天中南部、東南部及金門、澎湖沿海易有長浪發生。
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