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冷氣又不涼了？兩招簡單清潔室外機 享受清涼又省電

聯合新聞網／ 綜合報導
做好室外機的清潔，就能提升冷氣效率。圖擷取自抖音
做好室外機的清潔，就能提升冷氣效率。圖擷取自抖音

邁入七月，每天的溫度不斷爬升，有時就算開了冷氣，也可能因為機體老舊，疏於清潔之類的原因，消暑效果並不理想。最近就有日本網友，就提供了如何簡單清理冷氣室外機的方法，讓這個炎熱的夏天能夠清涼一些。

根據日本媒體「grape」報導，日本抖音網友「sakaedk」最近分享一部短片，教導一般不懂冷氣的人，可以怎麼清理室外機。他說明，室外機背面的網子部分，經常積滿了灰塵。此時可以使用刷子，以上下刷洗的方式清除灰塵。差不多清到大概可以就行，不需要弄到一塵不染，且千萬不能左右刷洗，否則有可能傷到機身。

另外，每天中午一點到兩點左右，太陽正熱的時候，也可以在室外機周圍灑水，並且用澆花器等道具，稍微在室外機上淋點水降溫。由於室外機本身就得承受風吹雨打，因此淋點水並不會造成問題，不要刻意拿整個水管來沖洗就好。如此一來，就能提升冷氣的效率，清涼之餘還能省點電力。

@sakaedk

電力が逼迫してます。効率良くエアコンを使う為に室外機を見て欲しいのです。これでピーク時に1時間でも節電に繋がります。#ためになるtiktok #知識ハウツー部門

♬ オリジナル楽曲 - 沼澤栄一@沼ちゃん亀戸の電気屋 - 沼澤栄一@沼ちゃん亀戸の電気屋

這些簡單的訣竅公布後，網友們紛紛表示「簡單好懂的說明謝了」、「上了一課」、「完全沒注意到室外機，這就來清潔」、「比政府給的資訊還有用」、「真的是很有用的生活常識」、「上次找來的業者態度超怪，不如自己來」、「很有參考價值」。

日本 冷氣 抖音 省電

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