鳴日號事件懲處出爐 鐵道局東工處長記過、段長調職

台鐵鳴日號列車於6月11日行經花蓮南平到萬榮間時，列車因路軌不平整造成上下抖動、肇生行車安全風險，交通部依法啟動行政調查，並於6月24日及今日邀集專家學者召開2次行政調查會議，宣布鐵道局東工處處長、段長及主辦工程司記過處分，並已將負責該工程之工務段段長調離現職，其他相關人員亦依所涉權責一併處分，共懲處6人。

交通部說明，該案件就鐵道局工程施工面調查初步發現五點缺失，第一點，鐵道局東工處未依施工計畫請台鐵局支援砸道車及人員配合施工，卻同意承包商進場施作；第二點，施工時亦未要求承包商及監造單位確保施工品質；第三點，鐵道局對於東工處監督管理未盡職責；第四點，工程相關人員專業不足、砸道不確實、軌道施工檢查方法不確實、施工安衛管理未落實；第五點，當日施工完成後鐵道局與台鐵局檢查機制尚須進一步檢討。

交通部指出，本事件工程管理未落實及施工品質不佳，涉鐵路行車安全及嚴重影響政府形象，依據交通部初步行政調查缺失問題，鐵道局已進行相關人員懲處，將東工處處長、段長及主辦工程司記過處分，並已將負責該工程之工務段段長調離現職，其他相關人員亦依所涉權責一併處分，共懲處6人。

鐵道局局長伍勝園表示，會針對交通部所提事項遵照辦理。至於另一起台南地下化工程不慎造成區間車擦撞事件，則由交通部路政司持續調查中，鐵道局正配合調查。

為避免未來再發生類似案件，交通部已責請鐵道局就工程施工面應針對四點事項盡速改善。第一點，鐵道局應確實督導工程處依施工計畫辦理，加強與台鐵局橫向聯繫協調，並請臺鐵局人員及機具，如砸道車輛配合施工，以確保軌道工程品質；第二點，請鐵道局全面檢討如何落實施工品質及施工安衛管理；第三點，請鐵道局應確實辦理近期高風險工項之施工品質查證；第四點，請鐵道局會同台鐵局重新檢討砸道後檢查程序及恢復通車程序、訂定當日施工完成後兩局之檢查機制。