伊甸公布身障者3大心聲：要獨立、要工作、要友善

後疫情時代，伊甸基金會針對伊甸全台庇護工場、日間作業設施、職重中心、住宿機構等服務使用者進行「身障者自立生活經驗調查」，剖析後疫情時期對於生活、工作、心情方面的影響與真實心聲，調查發現身障者最在意的是外出自由、擁有穩定的收入，而最想請社會大眾幫忙的事是心存同理、尊重包容，勿用異樣眼光看待他們。

據主計總處統計，台灣身心障礙者人數約120萬人。伊甸基金會日前進行「身障者自立生活經驗調查」，調查顯示，疫情期間，4成2身障者生活最大的影響是不敢隨意外出，不能到小作所，也不能回家，更有3成的身障者工作受影響，導致收入減少；而最需要獲得的幫助是希望能有更多就業機會，維持家計，其次為防疫物資與資訊的取得更加順暢。

調查也問及對於未來有什麼願望，超過3成身心障礙者最希望能夠穩定就業，經濟獨立；至於最想學會的一件事，則是烹飪居冠、外出工作次之，再來是搭乘交通工具。

小育是伊甸小羊苗庇護工場員工，因為小腿肌肉萎縮以及智能障礙，無法像一般人一樣久站或搬運重物，也無法一次記住兩樣以上的工作內容，更無法像一般孩子跑跳。為了分擔母親經濟上的壓力，小育不斷尋求工作機會，但屢屢挫敗。

擔心小育未來的媽媽得知伊甸要在淡水設立庇護工場，每天追蹤庇護工場進度以及申辦就業相關辦法，在伊甸以及職重單位的協助下，小育順利進入庇護工場穩定就業，再輔以適切的工作SOP及職務再設計，如今小育已是庇護工場產能最為穩定的員工，還能提攜後進協助同儕，在職場生活上發光發熱。

伊甸執行長鍾彥彬表示，為減輕家庭照顧者的照顧重擔，協助身心障礙者實現充權，發掘自我優勢能力，訓練生活自理及培養職業技能刻不容緩，伊甸服務身心障礙者40年，透過身心障礙者個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務等，無論在生活或工作層面，提供障礙者多元適性的選擇，幫助家庭照者獲得喘息，對於被照顧者未來也能放心及安心，也邀請大眾一起幫助他們自立生活。