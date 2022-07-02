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在家也能輕鬆坐月子！外送月子餐方便又滋補

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
在家也能輕鬆坐月子！外送月子餐方便又滋補。 圖片來源／Unsplash
在家也能輕鬆坐月子！外送月子餐方便又滋補。 圖片來源／Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「月子餐」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大月子餐品牌網路聲量，以及五大月子餐選購考量。

對於孕期辛苦的媽媽來說，在產後最重要的就是坐月子調理身體，而除了選擇到月子中心坐月子之外，也越來越多人選擇訂外送月子餐在家坐月子！不僅省去備菜問題，也不用擔心營養攝取問題，而到底哪些品牌最受網友熱議，在選購月子餐上又有哪些考量呢？

婆婆高CP值首選 網推玉膳坊菜色變化多

TOP6月子餐品牌 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖
TOP6月子餐品牌 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

觀察網友熱議的月子餐品牌，可發現「好婆婆」月子餐因高CP值且提供一日三送的服務，因此受到許多媽媽青睞，有民眾就分享「好婆婆一日三送服務真的很棒，不用自己收拾碗盤跟加熱」，表示除了好婆婆月子餐專人配送服務十分貼心外，餐點的性價比也十分吸引人。另外，主打瘦身月子餐的「廣和」近期則因菜色重複性高受到熱議，有網友分享「廣和一週都喝同一款湯，好膩」，引起不少民眾共鳴「真的！之前訂過覺得有點膩」，但也有人認為「菜色雷同，但吃得很習慣」，可看出有些人著重菜色的變化性，而有人則更注重口味是否習慣，提醒媽媽們在訂餐前務必預約試吃，確認是否合口味。

除此之外，也有網友發問「月子餐推哪間？主要想要變化多、口味清爽」，其中許多民眾紛紛推薦「玉膳坊」，有訂過該家月子餐的人就表示「玉膳房真的好吃，菜色多、又不膩」，讓許多心有戚戚焉的網友回應「好吃份量又多！先生也覺得很好吃」，推薦給有相同考量的孕婦做參考。

選購月子餐首重「價格」 挑選務必注意「菜單變化」

TOP5月子餐選購考量 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖
TOP5月子餐選購考量 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

接著我們觀察月子餐的選購考量，可發現民眾最在意月子餐的「價格」，像是有網友就請益「月子餐好像有幾間價差滿大，大家怎麼選？」，其中有網友認為月子餐的價格划算不是唯一，食材品質也需要特別注意，像是有人就分享「有些價格真的反映在食材上，之前訂一間比較貴，但中藥都有通過安全檢驗，吃起來比較安心」，另外也有民眾補充「食材品質真的有差，有在餵奶真的要慎選月子餐」。

除此之外，「菜色口味」也是許多人選購月子餐的重要考量之一，有媽媽就提醒月子餐訂之前要先看好菜單，以免選到菜色重複性高的月子餐，讓許多心有戚戚焉的網友紛紛回應「對！尤其又油又膩的湯，還一直出現真的想哭」，表示月子餐除了菜色變化外，口味上清淡爽口也很重要。另外，月子餐的「送餐方式」也是許多人討論的重點，有民眾就表示「專人外送真的很方便，宅配還要每天自己加熱，很麻煩」，引發熱議，其中多數網友都大讚專人外送除了可以享受熱騰騰飯菜外，還不用自己收拾碗盤，十分方便，但也有住在偏遠地區的民眾表示「家裡住比較鄉下的真的只能靠宅配，不然就一日一送，一日一送不如直接宅配比較省事」，並表示還是須依照自身需求做選購。

產婦在產後務必好好的挑選月子餐，替辛苦經歷懷胎與生產過程的自己滋補養身，有選購需求的民眾不妨可參考上述熱門品牌與選購考量，挑選適合自己的月子餐！

觀看原文→https://bit.ly/3R1eDlr

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

婆婆

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