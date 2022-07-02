月子餐什麼東西必吃？熱門食材有這些！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「月子餐食材」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大月子餐食材網路聲量排行。

對於孕期辛苦的媽媽來說，在產後最重要的就是做月子調理身體，而月子餐除了需兼顧美味外，滋補養身的食材更是不可少，除了補血補鐵的各式內臟、肉類食材外，幫助惡露排出、協助傷口復原的食材也時常出現在月子餐中，其中到底哪些食材又最受到網友熱議呢？

「麻油」補品產後經典 發奶良品吃「茴香」？

網友熱議8大月子餐食材 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

觀察網友熱議的月子餐食材，可發現「麻油」時常出現在月子餐中，除了搭配「豬肝」、「腰子」等補氣增血內臟類，做出麻油炒腰子等料理外，更常與位居第二的「雞肉」料理成麻油雞，而雞肉更因是優質蛋白質，因此時常作為其他補湯的材料，有網友就分享「做月子有一半時間都在吃麻油…」，讓許多有相同經驗的產婦紛紛留言「真的！！婆婆照三餐煮，吃到會怕」，但也有民眾特別提醒麻油雖然滋補，但在食用上還需特別注意，最好是請教醫師建議後再食用。

除此之外，能幫助傷口復原的「鱸魚」也是月子餐必備食材之一，有網友就表示「娘家媽媽幫忙做月子，都煮鱸魚湯，傷口好像真的有好比較快。」，並大力推薦給剖腹產後留下較大傷口的媽媽們。另外，產後除了傷口復原、調養氣血之外，不少開始哺餵母乳的媽媽也會食用「茴香」、「豬腳」等食材來促進乳汁分泌，日前就有網友分享「月子中心煮的茴香炒蛋…真的不行，味道很可怕」，表示雖然茴香可協助發奶，但特殊氣味實在讓人忍受不了，引起民眾熱議，其中大多數人都回應「真的…有個油漆味，還有很多可以發奶的食物啦，不一定要吃茴香」，建議還是選擇自己可接受的口味，不必執著於單一食材。

做月子是孕婦生產完後調理身體的黃金階段，但切記各類食材都不必攝取過多，若有疑慮還需先向醫師請教建議後再做食用，以免補身不成反倒傷了身體！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》