靈魂之窗很重要！十大眼睛疾病帶你了解

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近六個月內「眼睛疾病」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大眼睛疾病有哪些。

隨著科技發展3C愈發普及，再加上近年受到疫情影響，不論工作、學習皆常需仰賴線上視訊的方式，身處於「滑時代」的我們，無時無刻都盯著螢幕看，因而衍生出很多眼睛方面的疾病困擾。

「近視」為多數人的困擾 「白內障」、「青光眼」網呼不可不注意

網友熱議TOP10眼睛疾病 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

觀察近半年以來關於眼睛疾病的討論，「近視」是最受熱議的焦點，就有網友提到自己孩子都會皺著眉頭看電視，看到聯絡簿的視力檢查表，才知道「兒子兩眼都0.3」，讓她備感驚訝，表示「雖然知道他有近視，但沒想到這麼嚴重」，此外，也有不少網友分享做「近視雷射手術」的經驗談，引起不少社群迴響，可知在3C時代下，「近視」已成為現代人的文明病之一。

而「白內障」主要症狀為視力減退，無論看近或看遠都會視線模糊，容易造成生活上的不便，故成為備受討論眼疾之一。常見的原因包含年紀大、糖尿病、遺傳、外傷等，如有人就上網請益「爸爸65歲白內障想要開刀」，請網友推薦眼科醫生，不少人留言回覆家中長輩患有白內障的相關經驗，並呼籲務必留意他們平時的眼睛狀況。

至於第三名的「青光眼」則有著「視力小偷」之稱，是一種視神經的病變，視神經的退化會導致患者視力模糊或周邊視野缺損，嚴重則可能致使失明。日前網上變瘋傳一張「視覺測驗圖」，通過大家看到什麼數字，來測試眼睛的對比敏感度，以觀察是否具青光眼或視神經疾病的早期徵兆，該圖引起網友熱烈討論，紛紛貼出自己的測驗答案。

另外，「乾眼症」亦是關注焦點，就有網友求助「因為近視長期戴隱形眼鏡，導致我有非常嚴重的乾眼症」，並請大家推薦好用的人工淚液，引發社群高度共鳴。而「針眼」、「老花眼」、「黃斑部病變」等眼疾，同樣也有許多網友關注。

現代化的生活方式，人們越來越離不開各種3C產品，但若過度使用而不保護眼睛，可能讓視力越來越模糊，人生從此由彩色變黑白，因此除了定期健檢，也須適度使用科技產品，好好守護那雙「靈魂之窗」！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》