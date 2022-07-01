克菌寧潔淨液主成分不足 1批次約500桶回收
衛福部食藥署今天公布藥品回收警訊，寶齡富錦生產的消毒液「克菌寧潔淨液0.5%」因主成分含量不足，1批次約500桶即起下架回收，須於7月20日前回收完畢並提出調查報告。
衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新藥品回收警訊，寶齡富錦生技公司生產的「克菌寧潔淨液0.5%」經安定性試驗發現有1批產品主成分含量偏離原核准規格，主動通報食藥署，1批次約500桶將啟動回收。
食藥署藥品組科長洪國登今天接受媒體聯訪時表示，「克菌寧潔淨液0.5%」是外用消毒劑，由於這款產品為大包裝，大多銷售到醫療院所，主要用於醫院內部手部消毒或傷口消毒，已要求業者於7月20日前完成回收並提出調查報告。
洪國登解釋，所有藥品出廠後，業者都必須保留每批次產品定期檢驗，這批產品因出廠後12個月就發現主成分含量不足，因此啟動回收。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言