聽新聞
test
0:00 / 0:00
國人悶太久何時國境全解封？觀光局長：相信很快解封
新冠肺炎疫情衝擊國內觀光產業。交通部觀光局長張錫聰今天說，國人因疫情悶很久，迎接暑假到來，7月15日上路的國旅振興補助應該可以帶動民眾出遊；至於國人期盼已久的國外旅遊簽證何時解封？現在國內的疫情高原期下滑，相信很快就可以解封，準備迎接跨境旅遊市場。
觀光局說明，國旅振興補助即將於7月15日上路，民眾平日(周日至周四)住合法旅宿，每房每晚最多折抵800元，入住自行車友善旅宿、星級旅館、好客民宿、環保標章及溫泉標章旅宿等，加碼折抵500元，最高每房每晚可折抵1300元，每人限使用一次。協助觀光遊樂業方面，國人於平日前往主題樂園，將可享票價3折優惠入園。
張錫聰今天到台中主持「台灣好行環島大串遊」啟動記者會。張錫聰受訪時說，隨著暑假到來，加上國旅振興補助，民眾出遊意願應該會提高。
至於國外觀光何時全面解封？張錫聰說，目前已開放商務簽證，何時開放旅遊簽證？詳細時間並不清楚，但現在國內疫情高原期已經下滑，相信很快就可以旅遊簽證解封，準備迎接跨境旅遊市場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言