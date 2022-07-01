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國人悶太久何時國境全解封？觀光局長：相信很快解封

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
交通部觀光局長張錫聰（中）說，國內疫情高原期下滑，相信國外旅遊簽證很快解封，準備迎接跨境旅遊市場。記者趙容萱／攝影
交通部觀光局長張錫聰（中）說，國內疫情高原期下滑，相信國外旅遊簽證很快解封，準備迎接跨境旅遊市場。記者趙容萱／攝影

新冠肺炎疫情衝擊國內觀光產業。交通部觀光局長張錫聰今天說，國人因疫情悶很久，迎接暑假到來，7月15日上路的國旅振興補助應該可以帶動民眾出遊；至於國人期盼已久的國外旅遊簽證何時解封？現在國內的疫情高原期下滑，相信很快就可以解封，準備迎接跨境旅遊市場。

觀光局說明，國旅振興補助即將於7月15日上路，民眾平日(周日至周四)住合法旅宿，每房每晚最多折抵800元，入住自行車友善旅宿、星級旅館、好客民宿、環保標章及溫泉標章旅宿等，加碼折抵500元，最高每房每晚可折抵1300元，每人限使用一次。協助觀光遊樂業方面，國人於平日前往主題樂園，將可享票價3折優惠入園。

張錫聰今天到台中主持「台灣好行環島大串遊」啟動記者會。張錫聰受訪時說，隨著暑假到來，加上國旅振興補助，民眾出遊意願應該會提高。

至於國外觀光何時全面解封？張錫聰說，目前已開放商務簽證，何時開放旅遊簽證？詳細時間並不清楚，但現在國內疫情高原期已經下滑，相信很快就可以旅遊簽證解封，準備迎接跨境旅遊市場。

交通部觀光局長張錫聰說，國內疫情高原期下滑，相信國外旅遊簽證很快解封，準備迎接跨境旅遊市場。記者趙容萱／攝影
交通部觀光局長張錫聰說，國內疫情高原期下滑，相信國外旅遊簽證很快解封，準備迎接跨境旅遊市場。記者趙容萱／攝影

疫情 簽證 張錫聰

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