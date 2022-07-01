飼料價揚帶動畜禽產品上漲？ 農委會：正與飼料廠溝通

飼料今年連四漲，即日起每公斤再漲0.4元，將可望再帶動畜禽產品的價格上揚，即使產地價格變動不大，但零售價格早已一飛衝天；農委會今天表示，近期漲電價，但近期與經濟部確認，飼料廠重要民生設施，因此不屬於電價調漲的範圍，對於飼料漲價，會再跟飼料場溝通。

畜牧處長張經緯表示，有再跟經濟部確認，飼料廠並非這次電費調整的範圍內，屬於重要民生設施。一開始跟飼料工會溝通時，第一時間確保黃小玉到位，隨著不同時間的船運價格根期貨行情，確實七月份到港調配飼料的玉米單價，比六月份多了一塊錢，但目前仍與飼料公會積極溝通。

張經緯說，目前掌握的期貨價格，跟到港玉米，預估8月以後會往下走，目前仍在與飼料公會會員溝通，針對這樣的價格波動，是不是能夠調整，減輕農民負擔。

至於各式畜禽產品的價格，他表示，畜禽產品價格，主要還是在供需狀況，並不會馬上反應飼料成本，目前豬肉雞肉供應量穩定，短時間價格持穩。

農委會主委陳吉仲今年接受網路節目專訪時表示，今年七八月飼料還會再漲三成，豬肉、雞肉、雞蛋價格還會再上漲。