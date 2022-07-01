開放出國前先打疫苗 7月接種「流腦疫苗」省1376元
近2年國人出國機率大幅降低，施打「四價流行性腦脊髓膜炎疫苗（流腦疫苗）」施打人數相對減少，疾病管制署今釋出5400劑、效期至7月31日的疫苗，民眾今起至7月31日止至國內32家旅遊醫學合約醫院接種，免收疫苗藥品費，一劑省下1376元。
疾管署今日發布新聞稿說明，流行性腦脊髓膜炎是由腦膜炎雙球菌所引起的急性傳染病，好發於冬春兩季（每年11月至隔年3月），可以透過直接接觸患者的喉嚨和鼻腔分泌物，或是吸入患者咳嗽和打噴嚏而產生的飛沫而感染，潛伏期2到10天。
疾管署指出，若感染流行性腦脊髓膜炎，症狀有發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、出血性皮疹、粉紅斑及精神學症狀（如精神錯亂）、昏迷、抽搐等，需要及時給予抗生素治療。
疾管署表示，流行性腦脊髓膜炎為全球性的疾病，全球皆有感染個案，最主要的流行地區位於撒哈拉沙漠以南、橫跨非洲中部的「非洲流腦帶」地區，人口聚集場所或活動也較容易造成疾病傳播，沙烏地阿拉伯政府即要求赴該國朝覲必須接種，並出示黃皮書。接種疫苗後約7至10天可產生保護力，保護力可維持5年。如持續暴露於高風險環境，可考慮每5年追加接種一劑疫苗。
疾管署提醒，如有接種該項疫苗需求者，請攜帶健保卡、護照（或影本）前往旅遊醫學門診掛號，由醫師評估後接種，並得視需求開立「國際預防接種證明書」（黃皮書）。黃皮書費用依「港埠檢疫費用徵收辦法」，補證（未持有黃皮書者）為新臺幣200元；加簽（已持有黃皮書者）為新臺幣150元；至於醫院掛號費、診察費等，依各醫院規定收費。
疾管署表示，將屆效疫苗如提早接種完畢，將啟用新批號疫苗並恢復收費（新臺幣1376元/劑），旅遊醫學門診合約醫院據點，可透過疾管署全球資訊網旅遊醫學門診專區查詢（網址：https://reurl.cc/95E6nn）。民眾如有其他相關疑問，可參考疾管署網站（http://www.cdc.gov.tw）「國際旅遊與健康」專區，或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。
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