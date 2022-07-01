振興國旅15日上路 交通部長：為國境開放提前練兵

交通部長王國材今天參加中華民國民宿全聯會座談，王國材說，振興國旅7月15日上路，也是為國境開放「練兵」，希望旅遊觀光業者做好準備，提最好的服務和產品，迎接國際旅客到來。

中華民國民宿全聯會今天在南投縣暨南大學舉辦，各縣市協會理事長齊聚一堂，最關心的議題就是即將上路的振興國旅。全聯會總會長張心盈也邀請交通部長王國材、觀光局長張錫聰與業者座談，聽取業者心聲。

各縣市代表提出不少問題，包括國旅核銷是否可由各地民宿協會協助核銷，觀光地區與具人文或歷史風貌區域內，民宿為住商使用如何調整、停車宿泊露營法規適用、開放外籍勞工、民宿缺工等議題。

王國材說，全國民宿業者多達一萬多家，是國內觀光尖兵，振興國旅上路也是為了國際旅客開放「練兵」，上半年觀光產業受疫情衝擊，隨疫情趨緩交通部將於7月15日推出悠遊國旅政策，振興國旅市場，包括自行車友善旅宿、好客民宿等均有加碼補助，目前正受理業者申請，歡迎有意願業者盡速加入。