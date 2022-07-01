毛孩爸媽必備！Dyson V15 Detect™搞定家中看不見的塵蟎、細菌

Dyson公布最新台灣灰塵研究，有超過五成（51%）的飼主對塵蟎危害有一定的認知，但他們幾乎沒有採取任何措施來阻止塵蟎進入家中。雖然台灣市場中有64%的家庭使用吸塵器作為打掃工具，高過全球的統計數據（59%），但大部分飼主只關心寵物本身的清潔，忽略了吸塵器其實可以幫助進行全面清潔，消除家中塵蟎、細菌等過敏原。

Dyson V15 Detect™系列智慧無線吸塵器擁有多項貼心設計，幫助毛孩爸媽更輕鬆解決家中打掃任務。 記者／王聰賢 攝影

關注毛孩健康 不可忽視的室內塵蟎危害獸醫師林子軒分享，飼養寵物最容易影響的就是過敏問題，許多人會誤解是因為毛髮，但其實是寵物的皮脂分泌或唾液，再加上許多飼主會與寵物長時間、高密度的接觸，甚至在床上一起睡，若不經常清潔，飼主與毛孩的健康都有可能受到影響。

因此，除了建議飼主要先確認自己的過敏原是什麼之外，打掃的過程也建議配戴一次性口罩，避免吸入過敏原。Dyson V15 Detect™ Total Clean配備「全機密封五重過濾系統」，可將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。

無纏結錐形吸頭透過結構設計輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，解決飼養寵物的家庭經常遇到毛髮纏繞於吸頭刷條上的困擾。 圖／林子軒獸醫師 提供

另外，會貼身接觸到的寢具定期使用60度以上高溫水洗清潔，家中減少使用地毯、布面等容易隱藏過敏原的材質，以及定期為寵物洗澡、勤梳毛，也都能減少塵蟎對人與寵物的危害。

家醫科林娜蓉醫師也提醒，台灣氣候溫暖潮濕，是塵蟎及細菌喜愛的生長環境，塵蟎會以人類或動物的毛髮、皮屑，或是肉眼無法辨識的黴菌為食物，有飼養寵物的家庭需要特別留意清潔，避免引起過敏反應。建議民眾將室內濕度控制在50-60%之間，抑制塵蟎孳生；也可選用抗過敏的寢具，減少塵蟎及其排泄物的堆積；增加打掃頻率，定期使用吸塵器來清除灰塵，強勁吸力除了可吸除表面灰塵，也可解決寵物毛髮、皮屑以及肉眼較難見的微塵微粒等問題，同時也減少使用較難清洗的窗簾、百葉窗等，減輕清潔工作的負擔。

家醫科林娜蓉醫師提醒，定期使用吸塵器來清除灰塵，強勁吸力除了可吸除表面灰塵，也可解決寵物毛髮、皮屑以及肉眼較難見的微塵微粒等問題。 圖／林娜蓉醫師 提供

Dyson V15 Detect™ Total Clean無線吸塵器 無纏結科技＋全機密封過濾Dyson V15 Detect™ Total Clean集Dyson獨家科技於一身，擁有2個關鍵獨家吸頭，包括智慧變速吸頭配備無纏結科技及智慧光學偵測軟質碳纖維滾筒吸頭，還有專門處理布面家具如沙發或床墊的無纏結錐形吸頭，面對各種材質的地面、難纏的長頭髮或寵物毛髮都不怕。

全新配備無纏結科技的智慧變速吸頭，無纏結梳可解決毛髮纏繞問題，還可依照地板類型智慧調整吸力。 記者／王聰賢 攝影

搭載無纏結科技的吸頭，最適合家中有養寵物的族群！其中，全新「智慧變速吸頭配備無纏結科技」，可強勁吸除各種地板上的塵垢與毛髮，無纏結梳會自動清潔刷條上的毛髮。在自動模式下，智慧變速吸頭內的Dyson DLS（動態負載感應器）技術每秒可監測刷條阻力360次，根據不同類型的地板智慧調整吸力。另一款無纏結錐形吸頭的錐形刷條，則是能將毛髮快速捲起並吸入集塵筒，避免纏繞情況發生，適用於清潔床墊、布質沙發等容易沾附毛髮之處，讓惱人毛髮纏繞問題迎刃而解，減輕飼主打掃負擔。

內建的「壓電式聲學感應器」，統計數據會即時顯示於LCD螢幕中，打掃時灰塵數量、潔淨狀態一目瞭然。 記者／王聰賢 攝影

Dyson V15 Detect™ Total Clean更擁有全機密封五重過濾系統，可捕捉99.99%小至PM0.3的超細懸浮微粒、花粉、塵蟎等過敏原，集塵同時排出更乾淨的空氣。更導入「壓電式聲學感應技術」，使用時持續分析灰塵大小與數量，在自動模式下還會依據吸入灰塵數量與濃度自動調整吸力，讓飼主在清潔家中空間時可以更省力有效率。另一個亮點是「視覺化分類統計功能」，會依照微粒大小分類顯示在主機的LCD螢幕上，一眼就能從數據判斷清潔程度，可說是過敏族群福音，居家清潔打掃更智慧。

智慧光學偵測軟質碳纖維滾筒吸頭於運轉時會以綠光照射吸頭前方區域，讓平常在硬質地板上難以看見的微塵、家具下方或隙縫的髒污瞬間現形。 記者／王聰賢 攝影

獸醫師林子軒分享家有寵物的環境清潔原則。 記者／王聰賢 攝影

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