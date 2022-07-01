巨人肩上看更遠 陳建宗和黃集仁接任林口、台北長庚院長

全台最大的醫學中心林口長庚醫院，今舉行院長交接典禮，由原林口長庚執行副院長陳建宗接下林口長庚院長一職，原台北長庚副院長黃集仁接下台北長庚院長一職。陳建宗與黃集仁都屬於中生代醫療人員，接下林長以及北長院長大位，有世代交替意味。陳建宗表示，榮幸能站在巨人肩膀上看得更遠並大步向前邁進。

甫卸下林口長庚院長一職的程文俊，後續將持續任職長庚決策委員會主任委員。程文俊表示，已完成階段性任務，未來他將專職主任委員一職。近年重新整合了長庚的文化，包括先進的醫療，與公益的志業等，未來站在主委的高度，他希望帶領長庚全面往下扎根，落實各領域人才培育與環境塑造，往上全面國際化，與國內合作、國外競爭，讓長庚每一個領域都有國際競爭力，讓台灣醫療榮耀國際。

● 羅慧夫門生 陳建宗專長顱顏重建、顏面骨折修復

被譽為「顱顏專家」的陳建宗，專長為整形外科，是羅慧夫前院長的門生，他執行內視鏡顱顏重建及顏面骨折修復手術超過1700病例、電腦導航輔助顱顏重建手術超過200病例，同時具有創傷眼窩、顏面鼻部整容重建的國際醫療經驗、撰寫超過120篇優秀論文及書籍章節等。

陳建宗表示，他很榮幸能站在巨人肩膀上看得更遠並大步向前邁進。未來幾年林口長庚將繼續努力研發新的醫療技術，導入更多精準醫療與人工智慧來提升服務品質。同時發展更多元化的醫學教育訓練，培養年輕學子成為日後醫界的中堅份子。

他期許林口長庚不僅要在醫療服務層面和研究領域方面，在國內成為各項指標的領頭羊，更要與世界一流的醫療機構並駕齊驅。他以「共好」的觀念和所有同仁攜手互勉，達成「承先啟後，繼往開來，立足台灣，放眼世界」的目標。

● 力推急診改革 黃集仁將台灣急診制度推向世界

台北長庚醫院新任院長黃集仁，專長在急診醫學、重症照護、災難醫學、健康管理與促進，現為台灣急診醫學會理事長。黃集仁致力推動國內急診檢傷分類五級制，積極改善急診問題，提升急診醫療品質，將台灣急診管理制度推向世界領先國家之列，並且在國際期刊上發表台灣的成功經驗。

黃集仁表示，台北長庚是長庚體系的創院院區，是長庚體系的「起家厝」，擁有46年的歷史與光榮傳統，以及優良的醫療技術與服務。今天對這個歷史傳承時刻內心充滿感恩及自覺責任重大，必會全力以赴，開拓新局。