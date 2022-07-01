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家扶基金會執行長交接打硬仗 百日疫情捐款少2000萬

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
家扶基金會新任執行長周大堯投身社工領域近30年，落實在地化、服務精緻化理念，邁向永續未來。圖／家扶提供
家扶基金會新任執行長周大堯投身社工領域近30年，落實在地化、服務精緻化理念，邁向永續未來。圖／家扶提供

家扶基金會今舉辦「第十任執行長就任典禮」由社工處處長周大堯接執行長，周大堯投身社工領域近30年，在社工專業服務與行政管理閱歷豐富。家扶基金會指出，今年4月開始疫情嚴峻，全國扶助戶中約有1萬戶有人確診，3個月來捐款共少了2000萬，基金會推三安計畫，讓扶助戶安心、安學、安家。

家扶基金會透露，從今年4月疫情再起，全國臨櫃與匯款的捐款收入共約少了兩千萬元，因不少退休資深捐款人以往較少採取線上捐款，染疫確診後中斷捐款，家扶基金會捐款收入變少、支出增加，也成受災戶。

家扶基金會指出，今年疫情以來確診戶數破萬，多數確診者是家庭經濟支柱，居隔後中斷生計；如是孩子確診，家也得請假陪伴照顧。家扶推出安心、安學與安家計畫，運用經濟援助及視訊輔導課業，希望讓受助家庭安心的「三安計畫」

家扶基金會董事長趙犁民表示，家扶在台深耕72年，新任執行長周大堯先生自基層社工、主任到社工處處長，實務驗經扎實。歷經家扶基金會公開遴選、董事會票選後脫穎而出。

周大堯表示，感謝歷任執行長的付出與貢獻，接下家扶執行長的職務，對我來說既是肯定也是承諾與責任的延續，未來將以「精實團隊管理」「專精服務品質」「深耕國際服務」及「數位永續經營」四大經營方針帶領家扶基金會迎向新時代社會工作所帶來的挑戰。

家扶基金會 捐款 社工

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