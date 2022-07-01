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自備飲料杯省5元今天首日上路 消費者：「省5元有感」
環保署「自備飲料杯省5元」政策今天上路，台南市環保局兵分多路稽查須配合的連鎖店約300多家，業者多有配合情況良好。消費者看到自備環保杯買現沖飲料能省5元，都覺得新政策不錯，下次購買飲料時會自備可重覆使用的容器。
台南市環保局長謝世傑今天自備環保杯到連鎖便利超商買飲料實測，對於店家的配合，高度肯定與感謝。謝世傑說向來自備茶水，環保新政策上路，偕同副局長陳幸芬等主管，帶著環保杯一起到連鎖便利商店買現沖泡飲料，也觀察消費者及店家對新政策的反應，業者多有配合主動減收5元。
環保局今天共派30人力展開稽查，採3人一組方式隨機稽查。有連鎖飲料店業者憂心地說，很擔心新政策會增加營業成本，但減塑減廢是國際趨勢，也只能咬牙配合。
環保局6月已全面發函通知轄內6737家相關店家，也展開宣導及輔導，1個月下來走訪近2000家業者。全國性的便利商店、超市、速食店等配合度都極高，多家連鎖業者在6月已提前配合政策，提供優惠。
市長黃偉哲指出，5元差價是「有感」的，感謝店家以行動支持環保，也盼消費者不要辜負政策的美意，買現沖泡飲料，盡量自備可重覆使用的飲料杯，從源頭減少廢棄物的產生。
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