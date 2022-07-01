搭台灣好行可抽萬元獎金 觀光局邀全民參與低碳旅遊

交通部觀光局今日舉行「台灣好行環島大串遊」啟動記者會，邀集全台20個縣市政府、13個國家風景區管理處及33家客運業者共同參與，並宣布啟動「台灣好行環島串遊集點趣」活動，自即日起至11月30日止，民眾搭「台灣好行」並掃描車內QR code成功即可參加集點活動，萬元現金獎月月抽，全部獎項總價值超過30萬元。

觀光局說，「台灣好行」景點接駁公車今年已邁入第12個年頭，全台有超過60條路線。為了鼓勵民眾搭乘台灣好行出遊，今年特別推出「台灣好行環島串遊集點趣」虛實整合活動，結合線下出遊、線上集點抽獎的方式進行，只要民眾加入「台灣好行環島串遊集點趣」LINE活動官方帳號，於即日起至11月30日間搭乘「台灣好行」，皆可在車上掃描路線專屬QR code進行集點，每累計3點即可獲得1次抽獎機會。

觀光局也說，台灣好行路線分為「經典路線」與「推薦路線」，如搭乘1條「經典路線」加上1條「推薦路線」還可額外加碼1點，就可以更快取得1次抽獎資格 ; 每月還有推動單位額外推出的「隱藏版QR code」，也能加速累點，各項活動細節、獎項等資訊也歡迎大家多利用台灣好行官網上活動專頁內頁查詢。

觀光局說，「台灣好行」串聯國內重要交通場站，且兼具快捷直達、語音導覽、多種超值套票等優點，已成為國內外自由行遊客旅行台灣的最佳夥伴，現在搭乘「台灣好行」路線，不僅出遊輕鬆，還可以月月抽大獎，出遊也可以愛地球，更有機會抽大獎；免開車、免停車，出遊之餘，一起共同為「淨零轉型」盡一份心力。