苗栗以南8縣市大雨特報 注意雷擊強陣風

（14:28更新）

氣象局發布新竹縣、桃園市大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，以及低能見度。

（14:20更新）

氣象局發布台中市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、南投縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時15分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，以及低能見度。（13:16更新）

氣象局發布台中市、彰化縣、苗栗縣、南投縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時15分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，以及低能見度。

（13:00更新）

氣象局發布8縣市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天苗栗以南、台東山區及南投地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

大雨：苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、台東縣山區。

今、明兩天低壓帶影響，今天南部、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後中南部地區並有局部大雨發生的機率。

今天基隆北海岸及恆春半島沿海空曠地區有較強陣風；今天中南部、東部、東南部及金門、澎湖沿海易有長浪發生。