純油畫展展現豐富層次變化 明起在圖書中壢分館供參觀

畫家黃銘頡個展明起至7月31日將在桃園市立圖書館中壢分館3樓藝文展覽區正式開展，此次作品均以油彩呈現，油畫帶有豐富的層次感與變化性，讓創作作品更具多樣性，市立圖書館中壢分館劉銀丹主任表示，黃銘頡對於作品不強調風格，讓觀者用多元的角度欣賞作品，歡迎民眾觀賞。

此次只展出油畫是黃銘頡對展覽的堅持，他認為在西畫的領域中，油畫帶有豐富的層次感與變化性，讓創作作品更具多樣性；黃銘頡本身不愛敘述自身的風格，他覺得「強調風格」對創作者本身就是種限制，畢卡索一生的風格就不只1種，而人的一生何其漫長，怎麼可能不再探索新的可能。他也認為個人還在「成長」，個人的可能性遠不止目前所展出的作品。

他說在短短的創作年限上，他在3個時間點上有了轉折：第1次是靜物畫，是純粹的「探索」，充滿著模仿與突破。第2次是網格狀的風景畫，在找尋自己的空間節奏，認為所有的畫作都存有空間，沒有空間就沒有呼吸。第3次是「詰問」自己的內心，向更深處探索及思考自身的本質與想望。