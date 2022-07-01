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帶環保杯減5元今上路 板橋車站2家業者不符規定罰1200元

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市消保官主任王治宇今天與環保局人員到板橋車站查核11家業者。記者江婉儀／攝影
新北市消保官主任王治宇今天與環保局人員到板橋車站查核11家業者。記者江婉儀／攝影

即日起，消費者自備飲料杯到連鎖超商、速食店及超級市場等購買飲料，業者須至少減免5元。新北市消保官主任王治宇今天與環保局人員到板橋車站查核11家業者，除1家早餐店不適用規定，Pizza Hut及迷客夏等2家不符規定，環保局將依廢棄物清理法裁罰1200元。

王治宇說明，新法令今天開始上路，連鎖超商跟市場店家要給自備飲料杯的消費者，都應該提供至少5元的優惠，也來看業者有無依法公告標示及有無落實優惠，6月14日就已開說明會要求業者配合，若違反可依照廢棄物清理法21條跟51條第3條，可處1200至6千元，可按日連日處罰，希望業者配合，也讓消費者配合環保杯減塑。

王治宇表示，有部分業者提前實施，若發現有困難都可反映，目前店家表示都很順利，也希望讓沒有攜帶環保杯習慣的民眾養成習慣，減少對環境造成更大汙染。

至於使用頻率是否有增加，王治宇表示，新法令今天才上路，提前實施的業者也還沒統計，新北約有2萬多家業者，待開始實施後一段時間再統計才比較準確。

因環保杯定義恐會引起爭議，王治宇說，環保杯部分不能拿別家業者紙杯或是其他瓶瓶罐罐使用，也會了解是否有相關爭議。

新北市消保官主任王治宇今天與環保局人員到板橋車站查核11家業者。記者江婉儀／攝影
新北市消保官主任王治宇今天與環保局人員到板橋車站查核11家業者。記者江婉儀／攝影
新法令上路第一天，也有民眾攜帶環保杯裝飲品。記者江婉儀／攝影
新法令上路第一天，也有民眾攜帶環保杯裝飲品。記者江婉儀／攝影

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