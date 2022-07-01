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34款組合、最高省2700元！漢堡王「霸王省優惠券」來了

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
漢堡王最HOT霸王省7月限定優惠券。圖／漢堡王提供
漢堡王最HOT霸王省7月限定優惠券。圖／漢堡王提供

漢堡王夏日熱血推出最HOT霸王省優惠券。即日起至8月31日連續2個月，個人超省餐下殺55折起；雙人激省餐最高享65折，還可一次享用大小堡；多人分享餐58折起。34款優惠組合現省2,700元，外帶內用皆享優惠，還有多款人氣商品買一送一，最高現省95元。此外，迎國際巧克力日，7月7日起將展開為期11天的巧克力系列套餐巡禮。

最HOT霸王省也特別推出多款｢花生｣系列明星商品優惠組合，包括花生培根牛肉堡、花生培根脆雞堡、花生安格斯牛肉堡、美式花生雙層脆雞堡、美式花生牛肉堡、早餐系列的花生香豬蛋與花生蔬菜華頌等。

個人超省餐只要百元，就能吃到「堡、薯、點心與飲品」四件組。雙人激省餐最低150元起，更首度加入三款大小堡組合。多人餐最低299元起，三堡超值組合餐，平均一人百元有找。「買一送一」則祭出脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、茶花綠茶、百事可樂、中份薯條、辣薯球多款熱門商品優惠。

7月7日至7月17日限時11天的巧克力系列套餐巡禮，僅在火烤專賣店販售的巧克力華堡，並加碼推出全新的巧克力薯條與巧克力聖代。其中，巧克力系列套餐搭配巧克力薯條與中杯百事可樂，199元起；漢堡王聖代販售店購買巧克力聖代套餐組，189元起。

因應環保署法規，漢堡王將於7月1日提供自帶飲料杯省5元的優惠。原本的集點卡換飲料活動已於6月23日公告停止。

漢堡王國際巧克力日，巧克力重磅+巧克力聖代+中可，特價189元起。圖／漢堡王提供
漢堡王國際巧克力日，巧克力重磅+巧克力聖代+中可，特價189元起。圖／漢堡王提供

巧克力 套餐 薯條

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