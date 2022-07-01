飼料高漲夏季毛豬價格可望破90元？農委會分析原因

進入暑假，最大的節慶在於中元節，今年因為飼料高漲，加上不少畜牧場正在改建與減養，同時也有疫病衝擊，推估夏季毛豬數量減少，至於減少多少，要等待正式的毛豬調查才會出爐，但毛豬批發價格，是否有機會上看每公斤平均批發價90元，農委會沒有正面回應，只說會盡力調配。

根據最新的統計，毛豬每公斤平均批發價83.82元，還在農委會監控的綠燈區內（75至85元），但去年夏天曾經單日達到87.93元歷史新高點。

根據農委會資料顯示，今年1到5月的進口豬肉量為5萬1004公噸，是去年同期2萬1076公噸兩倍，養豬業界早盛傳今年飼料高漲，國內缺豬減供，加上國內豬肉相對高價，國外進口豬肉價格相對便宜的狀況下，今年進口豬肉量大增，但農委會仍說，國產豬肉供應量和往年差不多。

農委會畜牧處今天舉行「2022年買鹿茸看標章 安心選購有保障」記者會，畜牧處長張經緯表示，如果像是周六這樣特定的日子（周六拍賣數量相對較少），確實有可能會比較高一點的，價格是透過拍賣形成，包括毛豬品質、買氣都會影響價格，因此，還是希望農民要確保豬肉品質。

張經緯表示，一年在仰頭數約540至550萬之間，今年也還是維持這樣的量能，在數量上沒有明顯的減少，會透過一些調配，盡量讓上市頭數回到穩定範圍。

中央畜產會執行長陳中興表示，這兩年推動養豬場更新改建，養豬場要進行大規模的更新改建，必須養豬場要空出一些飼養空間，才能進行改建，因此，飼養量一定會相對減少，其次，國內這兩年豬隻育成率不佳，若育成率差，加上飼料價格高，對於體弱豬隻就會提早淘汰，這些綜合因素之下，看起來今年豬隻的供應跟往年相比是會少一些，但實際上會差多少，仍須要等調查出來才會比較明確。

中部業者表示，飼料太貴，因此不少業者轉其他方式供料，長期下來，養豬的成績、育成率都不好，少供、減供是事實，也因為有市場，「看進口豬肉量就知道了」。