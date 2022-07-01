克服身體限制 身障藝術畫出生命價值

車禍脊髓損傷者，用嘴巴「啄」出動人畫面、唐氏症孩子雖繪畫緩慢，但總在作品看見生動繽紛色塊跳動。新北市美麗永安藝文中心自即日起至7月25日展出《暖暖靈魂–感受身心障礙藝術展》，展出不同類別的身心障礙藝術家作品，透過作品感受生命真正價值。

本檔展覽由小光點線上畫廊與新北市政府文化局合作辦理，展出身心障礙藝術家作品，經歷過生命重大轉折的藝術家們，將用繪畫溫暖觀眾，希望透過藝術創作一起點亮彼此。

新北市政府文化局長龔雅雯表示，這檔相當特別的展覽，展出者克服自身不同的身體限制，在生命中找到屬於自己的出口，作品獨具特色，呈現出藝術家筆下及生命中的獨特風景。他們以藝術創作者身分找回生命自信，民眾可透過作品了解畫家的生命與創作故事，感受畫作裡的生命力，體驗生命真正的價值。

本次展覽作品中，有因車禍造成脊髓損傷的創作者，他的口畫作品裡一筆一畫「啄」出動人畫面；內心天真單純的唐氏症孩子雖繪畫速度特別緩慢，但總能在他們的作品中看見許多生動繽紛的色塊在畫面跳動，自創出獨特的色彩小故事。

視覺障礙者在創作過程中，需要挑選鮮豔的顏料和粗筆作畫，才能通過僅有的視覺區域快速辨認圖案，帶來色彩豐富明亮的綜合媒彩作品，希望像太陽一樣綻放光芒，驅趕每個人心中的黑暗。本檔展出作品以油彩、壓克力顏料等平面繪畫為主，創作內容各有其生命關注及探討的旨趣。

《暖暖靈魂–感受身心障礙藝術展》自即日起至7月25日於新北市美麗永安藝文中心展出。